明霸克露橋河床便道遭土石流沖毀！晚間緊急封閉

▲明霸克露橋便道緊急封閉。（圖／公路總局提供）



記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

高雄桃源明霸克露橋22日晚間交通再度中斷！受到玉穗溪爆發土石流影響，明霸克露橋先前清掉的沉沙池再度溢滿，比先前卡努颱風侵台時的淤積數量更驚人，目前便橋預警性封閉、管制人車通行，目前沒有人車損傷，施工車輛及人員也已安全撤離，鋼橋的受損情形仍待事後評估。

公路總局第三區養工處表示，玉穗溪22日晚間7點爆發土石流下沖，原先已經清除的沉砂池再度被填滿，比先前卡努颱風的淤積更高。

第三區養工處甲仙段為了避免意外發生，在場全天候守視，22日下午6點35分也預警性封閉了明霸克露橋，並且管制人車通行，所幸此次意外沒有造成人車損傷。

▲▼明霸克露橋便道緊急封閉。（圖／公路總局提供）



由於現場狀況不佳，現場施工車輛、人員都已安全撤離，沒有受到任何損害，不過提供居民通行河床的便道遭沖毀，暫時無法通行，鋼便橋則要等土石流過後，再進一步調查、評估受損情形。

此外，因為土石流淹沒了明霸克露橋的河床涵管便道，目前暫時無法通行，22日晚間7點緊急封閉道路，後續會視便橋及河床涵管便道的實際受損情況來修復，等待修復後即可通行。受到土石流影響，桃源復興、拉芙蘭及梅山3里的交通中斷，至於何時能夠恢復，仍待土石流消退後搶修才能評估。