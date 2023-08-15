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「香港1家5口+新加坡新婚夫妻」卡努風災受困　仁愛警消先後救出

▲仁愛警方於卡努風災期間成功救援受困明隧道內的香港遊客一家五口。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲仁愛警方於卡努風災期間成功救援受困明隧道內的香港遊客一家五口。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

受到卡努颱風強勁西南氣流影響，仁愛鄉月初遭豪雨重創，造成多處道路交通及通訊聯繫中斷等嚴重災情，期間陸續傳出外籍遊客受困，所幸警方及時協助脫困。先是香港民眾一家五口開車行經埔霧公路明隧道時遇到土石滑落，堵住前後通路，另一對新加坡新婚夫妻來台旅遊、度蜜月時，也受困在廬山地區，所幸仁愛分局員警獲報後單獨派員，或配合其他友軍單位前往救援，順利受困人士救出。

分局於8月4日下午3時許接獲民眾報案，有一車數名香港遊客，受困在14線68.2公里處楓林明隧道內，南豐派出所長李憲忠與警員陳意程隨即趕赴現場，發現因雨勢不斷，有邊坡崩塌、土石流嚴重淹沒路面且持續滑落、道路不通等情形，陳意程冒險徒步涉水進入楓林明隧道內，發現共有5位香港遊客，包含一對夫妻與3位小孩受困、緊張不知所措。

▲仁愛警方於卡努風災期間陸續成功救援受困的香港和新加坡籍遊客。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲仁愛警方於卡努風災期間陸續成功救援受困的香港和新加坡籍遊客。（圖／記者高堂堯翻攝）

李憲忠評估現場環境能見度有限、空間狹窄及不穩定，當下決定將一家5口帶回派出所：3位幼童分別由父母與陳意程小心翼翼抱起、走過泥濘土石道，經歷萬分驚險終於平安離開該土石流區域；返回南豐派出所後，員警提供乾淨浴巾及吹風機、食物與熱湯，當晚先安排於村民家中安置，待隔日公路總局埔里工務段清除道路土石流坍方後，再搶救出受困車輛，讓一家人順利離開，也對警方協助非常感謝。

▲仁愛警方於卡努風災期間陸續成功救援新加坡籍新婚蜜月夫婦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲仁愛警方於卡努風災期間陸續成功救援新加坡籍新婚蜜月夫婦。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局另於8月7日接獲通報，一對在廬山地區蜜月旅行的新加坡夫妻，因對外道路淘空、無法通行而受困；巡佐李志中獲報後隨即配合消防單位前往救援，冒險穿梭於狂風暴雨、土石流淹沒的山路中，歷經千辛萬苦終於抵達，下午4時許經消防人員架設繩索將這對夫妻救出並送至霧社派出所。

警方提供夫婦倆熱食、稍作休息後，再由李志中駕車送至埔里搭車前往高鐵台中站，於8日搭機返回新加坡，更對台灣警方的救援及協助深表感謝。

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