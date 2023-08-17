仁愛鄉卡努受災戶每戶補助1萬　原民由中央撥款

▲仁愛鄉風災受創第一階段搶修工作已完成。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

卡努颱風引發豪雨重創仁愛鄉，目前全鄉住屋受損共193戶，南投縣政府已研擬安遷救助金及房屋租金補貼等相關執行方案，並提5戶埔里鎮平價住宅安置受災戶，並已向中央原民會爭取獲得發放受災原住民每戶1萬元救助金，非原住民受災戶部分，亦可由縣政府媒合外界慈善團體善心資源補助1萬元。

南投縣議會於16日舉行第20屆第4、5次臨時會，議員都關心仁愛鄉受災情形；縣長許淑華表示，第一階段搶修已告一段落：截至15日，包括電力、電信、自來水及簡易自來水等維生管線均已搶修完成，災民安置收容所僅有南豐天主堂的6位南豐村民，預計18日返家，並已有超過2500萬元捐款，目前物資充足，縣府將持續進行災修復建，協助災民重建家園、恢復正常生活。

許淑華說，目前經仁愛鄉公所查報，全鄉16村住屋受損共193戶，其中不能居住有29戶、修繕後可居住有153戶，尚未確認有11戶；因以原住民為多數，縣府原民局已向行政院原民會爭取發放受災原住民每戶1萬元救助金，鄉公所已彙整提報出3768戶，由原民局呈轉中央，許淑華也指示縣府媒合社會善心資源，針對非原民戶同樣補助每戶1萬元。

關於住宅重建、重購賑助，許淑華建議中央比照921地震優惠貸款；租金補貼部分，縣府爭取賑災基金會每人每月3000元、持續半年，或內政部每人每月2000元、持續2年，災民可擇優辦理，也已整理清掃出5戶埔里北梅社區平價住宅，可提供給受災戶安置入住，目前已有一戶7人提出申請，相關家具配備等生活需求，縣府也會主動協助。

許淑華補充，縣府多管齊下爭取中央從寬認定補助，包括向衛福部爭取住屋淹水專案最高每戶2萬元、賑災基金會每戶補助2萬元，再向經濟部爭取住屋淹水受災戶補助每戶2萬元、向農業部爭取土石流受災戶補助2萬元；此外，縣府財政處將主動辦理災區縣有土地承租戶減免下半年租金2成，承租戶無須自行申請。

縣府同時已啟動勞務僱工計畫：由縣府經費支應協助災後復原，將以工代賑臨時就業專案函報衛福部，並向勞動部申請後續經費補助，核定後將由仁愛鄉公所以每月2萬6400元、時薪176元的薪資聘僱200名勞工，協助災民修復家園及維持生計。