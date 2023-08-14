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社會 社會焦點 保障人權

南投「最慘加油站」！連挖3天仍有土石　一旁超商內部泥流曝

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

南投仁愛鄉遭卡努颱風重創，位在南豐村中正路上的一處中油加油站，4日遭土石流淹沒，附近一處7-11超商也慘遭泥流灌入，經過多日的土石清除作業後，今(14日)加油站已重見天日，而環保局12日時前往7-11進行清消作業，當時內部仍有大量土石，目前已清理差不多，招牌已拆除準備重新整修。

▲▼仁愛鄉加油站 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日前遭土石流掩埋的南投仁愛鄉7-11，最新狀況曝光 。（合成圖／左圖仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供，右圖記者高堂堯翻攝）

▲▼ 仁愛鄉超商 。（圖／投縣環保局提供）

▲12日時仁愛鄉超商內部的狀況。（圖／南投縣環保局提供）

南豐村中正路的加油站4日深夜遭突如其來的土石流淹沒，大大小小的土石湧進整個加油站，油箱消失，堆疊到屋頂的高度，前方道路也遭到被淹沒；在加油站旁的超商內部也因淹滿泥水，完全無法營業，門前則是出現滾滾泥流不斷沖刷，宛如一條小溪。

▲▼仁愛鄉加油站 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲仁愛鄉加油站前後對比。（合成圖／左圖仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供提供，右圖記者高堂堯翻攝）

從現場畫面可看到，原本加油站遭淹沒的油箱、道路等，經過多日清除作業後，已經重見天日，不過部分通道以及化妝室、辦公間、油箱等處，尚有土石殘留。工人指出因為怕道路不通，所以進駐後就盡快進行作業，「大概挖2、3天，很難挖，因為大石塊很多」。另外一旁的7-11，12日時內部進行清消，室內仍有大量土石，目前已將招牌拆除準備重新整修，內部也已清理的差不多，門口土石也已清除完畢。

▲▼仁愛鄉加油站 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼仁愛鄉加油站 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲加油站的油箱、化妝室、辦公區仍有土石殘留。（圖／記者高堂堯翻攝）

南豐村加油站設立後共遭土石流掩埋過4次，第一次是2000年2月，地震加上豪雨後引發嚴重土石流，掩埋整個加油站；第二次是在2004年的七二水災，恐怖降雨量帶來土石流，加油站又被淹沒；第三次則是在2008年的辛樂克颱風；第四次則是2023年7月4日因颱風而遭土石流掩埋。

▲▼仁愛鄉加油站 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼仁愛鄉加油站 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲加油站旁的小七也清理的差不多準備重建。（圖／記者高堂堯翻攝）

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