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鈴木憲和見蔡英文　喊「日本絕不允許武力片面改變現狀」

▲▼總統蔡英文接見「日本自民黨青年局海外研修團」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見「日本自民黨青年局海外研修團」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日上午接見「日本自民黨青年局海外研修團」。青年局長鈴木憲和在會談中表示，日本認為不論任何藉口，絕對不允許武力片面改變現狀，因此必須強而有力向國際社會傳達這樣的訊息，並且也會在外交上努力防止。

蔡英文表示，這個月初，日本麻生太郎前首相來訪時提到，他在擔任青年局局長時，就曾經訪問台灣，他也相信，自民黨和台灣能維持如此良好的關係，是青年局建立起的傳統。

蔡英文說，今年5月，自民黨青年局鈴木憲和局長也和幾位日本國會的好朋友訪問台灣。當時她提到，青年參政是台日之間可以深入交流的議題，她很高興在幾個月後，就看到青年局的海外研修團來到台灣，這也是從2019年以來，睽違4年，青年局重啟大型訪臺研修團的行程。

蔡英文表示，台灣和日本是互相扶持的好朋友，在貿易、觀光、科技等各領域，也都是彼此重要的夥伴，非常感謝日本在國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與，「台灣也會和日本共同守護區域的和平穩定，一起促進繁榮發展」。

蔡英文指出，過去幾年，台灣和日本攜手合作，一起克服疫情的挑戰，當前還有許多全球性的議題，像是氣候變遷、假訊息威脅等，雙方社會都可以交換因應的經驗，非常期待在這個尋找解方的過程中，有青年世代的參與。

蔡英文認為，青年是一個社會成長、茁壯的動力，在台灣，政府除了鼓勵年輕人投入公共事務，也很努力幫助年輕人實現夢想，這些年來，借鏡日本的經驗，積極推動地方創生，協助年輕人返鄉創業。

蔡英文說，訪團成員都是對公共事務有興趣、有熱情的年輕人。她期待，透過大家的來訪，能讓台灣和日本的青年世代，在各項議題上有更多的討論交流。

隨後，鈴木憲和代表致詞時表示，昨晚立法院游錫堃院長設宴款待時提到，台灣有一句俗語「一回生，二回熟，三回是朋友」，他是第三次拜訪總統府，也是第三次晉見總統。

鈴木憲和指出，因為疫情關係，中斷了這幾年自民黨青年局海外研修團，此次能再度組團到台灣訪問，訪團成員除了國會議員以外，還有地方議會議員以及擔負未來重責大任的大學生，總共有65位。

他說，目前疫情舒緩，邊境逐漸開放，台日間人員互訪非常熱絡，青年局已與台灣有超過50年以上的交流，未來也會秉持以往的傳統，促進台日關係發展更上層樓。

鈴木憲和提到，青年局的大前輩麻生太郎前首相，日前訪台時，也傳達台日將並肩面對各種挑戰的訊息，麻生前首相非常喜歡漫畫，訪台時介紹許多漫畫的話題，聽說在台灣也造成轟動。

鈴木憲和指出，311東日本大地震後以及疫情期間，台日的漫畫交流非常熱絡，今年3月，他也參觀了在日本新宿舉辦的臺日漫畫特展，漫畫內容令人感動，期盼未來類似的文化交流能夠持續推動。

鈴木憲和表示，台灣對日本而言，是共享自由、民主、人權等普世價值非常重要的夥伴。除此之外，在經濟、能源方面也有密切互動，期盼台日之間厚重情誼能綿延流長、持續發展。

鈴木憲和指出，今年5月在廣島所召開的G7高峰會議，再度確認台海和平穩定的重要性，不僅攸關日本本身利益，也對國際社會相當重要。尤其俄羅斯侵略烏克蘭已經超過一年，日本認為，不論任何藉口，絕對不允許武力片面改變現狀，因此必須強而有力向國際社會傳達這樣的訊息，並且也會在外交上努力防止。

鈴木憲和說，明日他將率部分團員到帛琉訪問，包括數位台灣的立法委員也會隨同，期盼台灣、日本、帛琉能在印太地區和平穩定及發展、未來相互合作等議題進行討論。

至於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），鈴木憲和表示，日本一貫的立場是表示歡迎，青年局也會竭盡所能提供相關協助。除此之外，面對疫情及氣候變遷等許多議題，需要國際社會共同努力解決，因此，日方與青年局也會積極協助台灣參與國際組織。

▲▼總統蔡英文接見「日本自民黨青年局海外研修團」。（圖／總統府提供）

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