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環境部今揭牌成立！部長薛富盛：貫徹2050淨零排放

▲▼環境部今揭牌成立！首任部長薛富盛表示，將貫徹2050淨零排放。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部今天揭牌成立，首任部長薛富盛表示，將貫徹2050淨零排放。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環保署今天（22日）正式揭牌改制為環境部。新任部長薛富盛指出，現在全球共同面對最嚴峻挑戰，必須積極應對因氣候變遷造成的酷熱暴雨等各項衝擊，環境部會貫徹2050淨零排放路徑推動，並以淨零作為終極目標，導入循環經濟的理念，落實零排放、零廢氣，希望擴大跟各界對話，建構台灣成為一個具有韌性且永續發展的環境。

成立36年、歷任16位署長的環保署，今天改制為環境部。上午先由行政院長陳建仁頒授印信給新任環境部長薛富盛，隨後在總統蔡英文、陳建仁等人參與下，完成環境部揭牌儀式，也象徵台灣進入環保新紀元。

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▲▼環境部今揭牌成立！首任部長薛富盛表示，將貫徹2050淨零排放。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部今天揭牌成立，包括總統蔡英文、行政院長陳建仁等人都到場參與。（圖／記者許敏溶攝）

環境部首任部長薛富盛指出，36年前今天，環保署成立，今天則是環保署升格為環境部，這是台灣環境保護發展史上的重要里程碑，感謝歷任署長帶領全署同仁的努力，也感謝現任院長陳建仁、前任院長蘇貞昌與總統的支持。

薛富盛隨後表示，現在全球共同面對最嚴峻挑戰，今年7月月均溫創下十萬年以來最高記錄，全球各地發生酷熱暴雨，包括夏威夷野火災情，巴拿馬運河的大乾旱造成航運限制等狀況，大家親自目睹氣候變遷，正以前所未有速度影響地球每一個角落。

不過，薛富盛指出，在蔡總統國家政策指引下，環境部一定貫徹2050淨零排放路徑推動，並以淨零作為終極目標，導入循環經濟的理念，落實零排放、零廢氣，希望擴大跟社會大眾、公民與環保團體的對話，透過能源、產業與生活、社會轉型，以及大家共同努力，建構台灣成為一個具有韌性且永續發展的環境。

薛富盛表示，環境部成立後，會從以往污染管制，進一步提升為預防管理，而環境保護的目標，也會更擴大與深化為環境治理。對於氣候變遷、資源循環、化學物質，以及環境管理等議題，都是迫在眉睫的重要努力方向，我們需要擴大跨部會合作，同時未來環境部會進一步強化全民的環境教育，並與國內學術界與研究機構，緊密結合，連結國內產業的生態鏈，提升環境治理效能，共同守護台灣這塊美麗的家園。
 ▲▼環境部今揭牌成立！首任部長薛富盛表示，將貫徹2050淨零排放。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部今天揭牌成立，剛好是薛富盛64歲生日，包括總統蔡英文與副總統賴清德，都致贈蘭花恭喜首任部長薛富盛生日快樂。（圖／記者許敏溶攝）

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