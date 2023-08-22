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社會 社會焦點 保障人權

論文門案彭文正告法官求償200萬　二審再敗訴

▲▼國民黨12/09召開中常會，會中邀請弘化同心共濟會院長林至信以「小小的生命體驗」，以及.台灣大學新聞研究所前所長彭文正以「新聞自由」為題，發表專題演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲彭文正向法官求償200萬，再度敗訴。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

遭通緝的政論節目主持人彭文正，對蔡英文總統的博士論文提出確認之訴。但案件經由台北地方法院法官張詠惠審理後，駁回彭文正的請求。彭文正不滿法官裁判，向法官求償200萬元，一審敗訴；他再上訴第二審，高等法院22日再度駁回彭文正的請求。可上訴。

彭文正在2019年10月間，就與旅美學者林環牆在倫敦召開國際記者會，質疑蔡英文在英國倫敦政經學院（LSE）的論文、博士學位的真實性，也要求英國政經學院回答蔡英文學歷的相關問題。此外，彭文正也在台灣提出民事訴訟，要求確認蔡英文的論文、博士學位不存在。

案件由台北地方法院法官張詠惠獨任審理，張詠惠以欠缺確認利益為由，程序上駁回彭文正之訴。彭文正上訴二審，高院二審廢棄原判決，發回更審，但更審又抽中張詠惠審理。張詠惠更審也駁回彭文正的請求。彭文正不滿，認為張詠惠駁回他的訴訟，致使關心這起事件之社會大眾產生彭文正及委任律師法律素養不佳之負面評價，侵害訴訟權、名譽權。因此求償200萬元。

一審駁回彭文正的請求，彭文正上訴二審，高等法院審理後，認為張詠惠均為程序上駁回彭文正的訴訟，並未實體審認論文不存在有無理由，更不可能導致彭文正社會評價受損，所以高院認為彭文正名譽權不致因張詠惠的判決內容而受損。高院再度駁回彭文正的請求，可再上訴。

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