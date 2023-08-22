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蔡英文說明環境部改制三大重點　親自介紹首任部長薛富盛

▲▼總統蔡英文出席環境部揭牌典禮。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席環境部揭牌典禮。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日出席「環境部揭牌典禮」時，再次說明這次環境部改制的三項重點，包括新設「氣候變遷署」、新設「資源循環署」，以及成立「國家環境研究院」。她也介紹首任環境部長薛富盛，是材料工程領域教授，對於透過材料科技的研發來達到節能減碳，並進一步強化循環經濟的發展與落實，有深厚的研究，更有長期推動的經驗。

蔡英文表示，從她2016年上任以來，執政團隊就不斷努力，希望透過組織改造，來提升政府在重點政策領域的治理能力。她說，為了達到這個目標，需要許多單位，包括行政院、立法院，持之以恆的付出。很高興今天能和大家一起見證環境部的正式揭牌。

蔡英文說，她要特別向大家介紹首任環境部部長薛富盛，薛富盛擔任過8年中興大學的校長，也是材料工程領域的教授，對於透過材料科技的研發來達到節能減碳，並進一步強化循環經濟的發展與落實，有深厚的研究，更有長期推動的經驗。

蔡英文提到，在薛富盛擔任興大校長的期間，興大的南投校區，不但成立台灣第一所「循環經濟研究學院」，也規劃了大學城智慧微電網、氫燃料及太陽能創能系統等，成為結合教學和實務的最佳典範，「當時，他更宣示，政府訂定2050年淨零排放目標，興大校園則要在2040年，提前達成100%的淨零碳排」。

蔡英文表示，目前全球都面臨氣候變遷的挑戰，加速淨零轉型的進程、落實永續發展，更是台灣提升競爭力刻不容緩的任務。她指出，薛富盛是具有行政經驗與行動力的科學家，她相信以他的專業，一定能讓改制後的環境部發揮更大的功能，讓政策的推進更有效率。

接著，蔡英文說明這次環境部改制的三項重點：第一，新設「氣候變遷署」，來統籌因應氣候變遷及溫室氣體減量的工作。在這個月初，「台灣碳權交易所」正式成立，未來，像是碳費機制及《氣候變遷因應法》相關子法的修訂，有了不同單位齊心合作，就能加速進行。
總統指出。

改制重點二，蔡英文指出，這次新設「資源循環署」，以前環保署的治理重點是放在「後端的污染防治」，但是「資源循環署」成立後，重點將會提升為整體的「資源循環」，這會推動「資源循環零廢棄戰略」，從「前端產源」到「後段去化」，對於事業廢棄物的流向和循環，都能妥善處理，更能邁向循環經濟與零廢棄的目標。

蔡英文進一步指出，第三，將成立「國家環境研究院」，作為氣候科學與環境治理科技的研究單位，該單位將會與國科會合作，打造台灣氣候科學研究的生態系統。她相信，扎實的科學基礎研究，才能為氣候和環境治理打造堅實後盾。

蔡英文表示，回顧過去，在1987年8月22日，亦即36年前的今天，台灣成立了環保署，台灣在不同階段處理過許多的環境問題，如垃圾問題、空氣污染和河川污染的難題，也隨著社會和經濟的發展，訂立許多法規，像是《海洋污染防治法》、《環境基本法》及《環境教育法》等。

蔡英文感謝歷任16位署長，一棒接一棒帶領同仁，為台灣的環保付出許多努力，並帶來豐碩成果，今天環境部的揭牌，不僅代表政府為了因應國際趨勢，推動相關政策的決心，也代表社會對環境保護有更高的期待。

蔡英文提到，薛富盛過去擔任興大工學院院長時，就支持台灣重要的環保運動，也長期關注臺灣環保運動的發展。她期待，環境部能繼續秉持專業，強化與社會的溝通，一起努力改變台灣的生活環境，並期盼藉由環境部的改制，各個單位都能加速落實國家重要的施政目標，為台灣的環境永續、淨零轉型盡一份心力。

▼總統蔡英文出席環境部揭牌典禮。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席環境部揭牌典禮。（圖／總統府提供）

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