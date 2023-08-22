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淨零排放科技國際競賽重啟　台灣包辦前三名成最大贏家

▲▼2023淨零排放科技國際競賽今天舉行決賽，總統蔡英文到場致詞並頒獎。（圖／台大提供）

▲2023淨零排放科技國際競賽今天舉行決賽，總統蔡英文到場頒獎，並與得獎隊伍合照。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

「2023淨零排放科技國際競賽」今（22日）在台大舉行決賽並頒獎。今年共有9個國家、40所大學的146支隊伍報名，最後由中興大學、北科大、台大等三所大學包辦前三名，三項特別獎也由成大與台大聯隊拿下兩項，在115萬總獎金中，台灣學子拿下超過7成獎金，成為本屆國際競賽大贏家。

東元科技文教基金會從2008年起舉行節能減碳的「GreenTech國際競賽」，因疫情睽違3年未舉行，為響應「2050 淨零排放」政策，今年與台大合作，以「淨零排放科技國際競賽@Taiwan」為主題重啟辦理。今年來自9國、40所大學共計146支隊伍報名參賽，評審團由11位學者專家組成，選出21支隊伍進入今天決賽，角逐21個獎項計115萬元獎金。

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今天下午舉行頒獎典禮，總統蔡英文親自到場參觀並頒獎。蔡英文指出，會參加這場活動，說明淨零轉型是一場跨領域、跨國界、跨世代的巨大轉型工程，淨零技術是台灣推動淨零轉型關鍵中的關鍵，這項競賽剛好提供一個平台，吸引世界頂尖大學的師生一起集思廣益，透過創意和技術，為淨零轉型提供解方，具有重大的意義。

儘管今年有以色列、丹麥、中國等9國的40所大學參賽，但台灣學子發揮實力與主場優勢，包辦前三名，以及三項特別獎中的兩項。其中冠軍為由中興大學環境工程學系盧明俊教授，帶領學生周昱潔、黃瀞葳、郭東憲等3人，以「二氧化碳化學吸收與結晶技術之裝置與處理方法」作品拿下第一名。

近幾年來減碳成為當前刻不容緩的議題，中興大學師生團隊，配合燃燒後捕獲法，利用化學吸收法捕集煙道氣中二氧化碳，並藉由流體化床均質結晶技術生成碳酸鈣結晶。設計創意點其一，是將各項功能單元垂直向上整合在單一裝置，節省大量土地所需及減少佔地面積，其次是開發獨步全球的均相成核結晶技術，純度高且含水率低，可回收做為原料出售，無處理後續廢棄污泥問題，第三是常溫常壓操作，不額外增加排碳量，實現真正高效率減碳排。

台大校長陳文章表示，這場競賽不僅是一場科技盛宴，更是眾人共同關注全球環境永續發展的重要平台。大家在此匯聚來自不同領域的智慧，共同探討淨零排放技術的未來。參賽師生在競賽前後的目標設定、深耕投入與各種相關的訓練，將會在培育淨零人才上產生關鍵作用。

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