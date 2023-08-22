台南公布第30批酒駕累犯名單　累計315人上酒駕榜

▲台南市公布第30批酒（毒）駕累犯名單，計15名累犯違規人，累計公布315人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市公布第30批酒（毒）駕累犯名單，計15名累犯違規人，累計公布315人，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

交通局指出，本次公布違規地點分別在安定區2名、中西區1名、東區3名、南區1名、北區1名、善化區1名、新營區1名、學甲區1名、歸仁區1名、柳營區1名、官田區1名及佳里區1名。

交通局表示，酒駕新法已於2022年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「臺南市酒駕及拒測累犯者公布專區」(網址 https://traffic.tainan.gov.tw/transportation/road-safety-advocacy )，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。