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台南七夕嘉年華！　黃偉哲請眾神當啦啦隊為愛應援

▲台南市政府21日舉辦記者會，宣布台南七夕嘉年華「愛力啦啦隊」最強應援活動啟動，市長黃偉哲邀請大家來台南，感受到台南城市的情感脈動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府21日舉辦記者會，宣布台南七夕嘉年華「愛力啦啦隊」最強應援活動啟動，市長黃偉哲邀請大家來台南，感受到台南城市的情感脈動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

談戀愛要人也要神力加持！七夕情人節即將來臨，台南市政府21日舉辦記者會，宣布台南七夕嘉年華「愛力啦啦隊」最強應援活動啟動，8/21至9/10精心策畫各式浪漫活動，也將於8/26、27在西竹圍之丘文創園區舉行「七夕城市應援慶典」，市長黃偉哲邀請大家來台南，讓整座城市為你加油！

▲台南市政府21日舉辦記者會，宣布台南七夕嘉年華「愛力啦啦隊」最強應援活動啟動，市長黃偉哲邀請大家來台南，感受到台南城市的情感脈動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，文學大師葉石濤曾說，台南是一個適合工作、戀愛、過生活的城市，不過談戀愛要人也要神，人要努力去追，神要來幫忙牽成好姻緣，本次活動商請台南7大主要宮廟的月老神君一起來，再加上桃花女，共7+1位神明，希望助大家締成美好姻緣。

▲台南市政府21日舉辦記者會，宣布台南七夕嘉年華「愛力啦啦隊」最強應援活動啟動，市長黃偉哲邀請大家來台南，感受到台南城市的情感脈動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動中，市議員蔡宗豪及南鯤鯓代天府、台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、正統鹿耳門聖母廟等廟宇代表皆到場支持。

文化局指出，2023台南七夕嘉年華《愛力啦啦隊：整座城市為你加油！》活動為期21天，內容包含透過浪漫的月下讀書會，認識台南不同時代關於愛的歌謠，「七夕發聲所」podcast訪談，「練愛啦啦隊」城市走讀，以及魁星、七娘媽等豐富的城市故事，讓盛夏的台南成為一座為你在各種愛與關係裡加油的城市。

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▲台南市政府21日舉辦記者會，宣布台南七夕嘉年華「愛力啦啦隊」最強應援活動啟動，市長黃偉哲邀請大家來台南，感受到台南城市的情感脈動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

眾多七夕習俗典故裡出現的神祇，包括為人熟知，祈求感情的七大月老，以及今年初登場的桃花女；還有為考試加油的魁星爺，為長大成年加油的七娘媽都將登場，成為啦啦隊的得力幫手。活動匯集豐富的文化底蘊，集結7大月老廟宇、收錄12則聲音故事、4場文化走讀，7大主題活動，邀請大眾在愛的月份裡，感受台南這座「愛的城市」。

文化局謝仕淵局長表示，為瞭解台南七夕文化禮俗的多重面貌，今年度採集台南七夕各種習俗典故，規劃「七夕發聲所」聆聽月老的特色與職掌、還有較鮮為人知的玄天上帝的護法神「桃花女」的故事、及新世代的浪漫約會行程、不同時代關於愛的金曲，從傳統文化注入現代情感，深刻緊扣當地廟宇與民眾生活的緊密連結，讓民眾在聆聽故事同時，能夠身臨其境，深刻瞭解台南文化的多樣性與價值，亦能感受到台南城市的情感脈動。

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