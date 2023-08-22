七夕台南赤嵌祭魁星　黃偉哲為學子祈功名

▲七夕魁星爺誕辰，循古禮舉行「祭魁星」祭典儀式，由台南市長黃偉哲主祭，市議員陳怡珍、沈震東、蔡宗豪、各局處首長等到場與學子一同參與祭祀祈求魁星爺護佑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆七夕為五文昌之一「魁星爺」誕辰，台南市政府為推廣國定古蹟赤嵌樓魁星文化，於8月18日至9月3日舉辦「赤嵌祭魁星」活動，結合魁星祭祀與歷史文化，展現在地特色。

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22日適逢七夕魁星爺誕辰，循古禮舉行「祭魁星」祭典儀式，由台南市長黃偉哲主祭，市議員陳怡珍、沈震東、蔡宗豪、各局處首長等到場與學子一同參與祭祀祈求魁星爺護佑。

黃偉哲表示，台南是文化古都，七夕這一天不只是情人節，台南還有做16歲、魁星祈福等活動；台灣祭祀魁星已有百餘年歷史，其中以赤嵌樓所祀魁星甚具代表性，每年吸引祈求考運昌隆的各地考生爭相參拜，祝福前來的年輕朋友考試都能順利、金榜題名，也感念每位學子的家長辛苦栽培孩子、陪伴成長。

魁星的祭祀活動約在清代傳入台灣後延續至今，魁星又稱魁星爺、大魁星君，是掌管學問、文運與考試的神祇。農曆7月7日舉行魁星爺誕辰祭祀，每項祭品皆有特殊寓意，包括「毛筆」及「功名燈」，以及「包子、糕點、粽子」象徵「包高中」，都是用來祈求考運昌隆、金榜題名。今日儀式結束後，由文化局長謝仕淵頒贈每位參與的學子1份紀念品，祝福參與的學子們都能「金榜題名、文運昌隆」。

「赤嵌祭魁星」運用經典的燈籠造型布置呈現節慶氛圍，販售古蹟限定赤嵌魁星餅及功名筆、祈福牌等周邊商品，還有免費紀念章和精心準備的限量酷卡供民眾索取留作紀念。此外，現場也展示魁星歷史故事介紹，讓民眾祈求文昌功名外，還能進一步了解魁星的典故、信仰與文化。

台南市政府邀請全國考生及家長來到國定古蹟赤嵌樓祈願文昌功名，各行各業的人來拜魁星也都能「獨占鰲頭」！詳細資訊歡迎至台南市政府文化局網站https://culture.tainan.gov.tw查詢或持續關注「藝遊台南」臉書粉絲專頁。