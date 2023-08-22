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台灣退出中美洲議會　外交部：中國在背後唆使「排我納中」

▲▼外交部發言人劉永健。（圖／記者呂晏慈攝）

▲外交部發言人劉永健。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

中美洲議會（PARLACEN） 於當地時間8月21日上午，通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，外交部今（22日）宣布，為維護國家主權及尊嚴，決定自即日起正式退出中美洲議會。外交部發言人劉永健稍早指出，「很明顯是中國在背後的唆使以及指導」，尼加拉瓜奧德嘉獨裁政權自甘淪為中國馬前卒，兩者都是惡名昭彰的極權國家。

劉永健今天上午在外交部例行記者會應詢說，中美洲議會是一個區域性的議會組織，6個會員中，瓜地馬拉是我國唯一的邦交國，我國跟瓜國的邦誼穩固，而每一個國際組織的章程、入會規定都不相同，不可一概而論，我國退出中美洲議會，對我國在中美洲銀行、中美洲統合體的運作沒有影響。

另對媒體關注，此案是否有中國策動？劉永健說明，外交部事前已掌握相關情資與事態發展，連月多次透過駐外館處，向中美洲議會主席團、外委會、各國議員說明我國長期在中美洲區域統合的貢獻與成果，爭取及凝聚各國友我議員的支持，並且3度致函給中美洲議會議長、主席團、外委會，強烈表達聯合國2758號決議不涉及台灣主權，中國與尼加拉瓜奧德嘉獨裁政權不應刻意錯誤引用該決議，很遺憾議會最終強行通過「排我納中」案。

劉永健補充，這個案子最終是73票支持、32票反對、9票棄權，在中美洲議會裡面並沒有共識，但因為是多數決，最終強行通過「排我納中」案。

劉永健批評，尼加拉瓜奧德嘉獨裁政權自甘淪為中國馬前卒，操弄所謂一中原則，不顧區域民主發展和人民福祉，也凸顯中國處心積慮破壞中美洲民主，以及在區域擴張的野心，「很明顯是中國在背後的唆使以及指導」，中國與尼加拉瓜都是惡名昭彰的極權國家，從各項國際機構評比指標來看，都是民主的末段班，昨天中美洲議會的發展，是威權國家在中美洲地區擴張的證明，不僅對台灣，更對全球的民主陣營都是襲擊，「我們對中美洲議會未來的運作高度憂心」。

另據了解，目前為止，已有超過10國，共16位福爾摩沙俱樂部共同主席、IPAC及美國聯邦參議員Bill Cassidy都發表了聲明，表達對台灣的支持。

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