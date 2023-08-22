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外交部：中國粗暴介入台灣選舉　呼籲國人洞察居心

▲▼大陸以我芒果檢出有害生物，決定自8月21日起暫停我芒果輸入大陸。圖為民眾選購金煌芒果。（圖／記者湯興漢攝）

▲中國自8月21日起暫停我芒果輸入，圖為民眾選購金煌芒果。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國國台辦上周才表態考慮全面喊停與台灣的ECFA，日前更奪我在中美洲議會觀察員身份，昨 ( 21日）又突然宣布暫停進口台灣芒果。對此，外交部發言人劉永健今（22日）表示，中國公然介入、干預我國的民主選舉進程，外交部給予最強烈的譴責，呼籲國人洞察其居心，拒絕中國介入我國民主選舉。

劉永健今天上午在外交部例行記者會表示，中國近來對我的動作不斷，無論是軍事威脅、外交打壓、經貿脅迫，都別有居心，目的是要打擊我政府、分化社會、恫嚇國人，影響國人的信心，目的就是要干預台灣明年1月的總統選舉，

劉永健說，具體來說，中國以行之多年的高層過境美國為藉口，在台海周邊進行海空軍演，並將兩岸經貿武器化，遂行經貿脅迫，加上外交打壓，並藉著各式假訊息滲透台灣社會，公然介入、干預我國的民主選舉進程。

劉永健表示，外交部對中國的粗暴行徑，給予最強烈的譴責；台灣是民主社會，是國際公認的民主國家，定期的民主選舉是我國政治發展的驕傲，政府呼籲國人洞察中國居心，拒絕中國介入我國民主選舉，以自由的意志決定國家未來方向。

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