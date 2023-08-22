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吳釗燮憂中國軍隊快速現代化　訴求「攻擊台灣代價高昂」避戰

▲▼外交部長吳釗燮8月11日接受瑞士《新蘇黎世報》（NZZ）專訪。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮8月11日接受瑞士《新蘇黎世報》（NZZ）專訪，他表示，中國軍隊快速現代化令台灣人民感到擔憂，其威權主義野心不僅限於台灣，包括東海、南海、太平洋都可見其擴張足跡，為了避免戰爭，要讓中國瞭解「攻擊台灣將非常困難且代價高昂」，且若中國封鎖台灣，即構成戰爭行為，將引起國際社會強烈反應。

吳釗燮訪談內容已於21日以「如果不遏止威權主義，威權主義就會找上門」（Wenn wir den Autoritarismus nicht stoppen, wird er zu uns kommen）為題，在《新蘇黎世報》國際版全版及網站刊出，廣受歐洲各界關注及重視。

吳釗燮在訪談中指出，中國軍隊快速現代化及其意圖，令台灣人民及所有關心印太地區和平的各國人士感到擔憂，中國不斷派遣軍機及軍艦侵擾我國防空識別區，甚至越過台海中線，妄稱台灣海峽不是國際水道及台灣是中國的內政，企圖強加「一國兩制」模式在台灣之上，甚至多次揚言不排除使用武力統一台灣。

吳釗燮強調，中國的威權主義野心不僅限於台灣，包括東海、南海、太平洋都可見其擴張足跡，例如中國船艦經常出現在日本西南區域島嶼附近，引起日本高度緊張，近期在南海也與菲律賓發生衝突，此外去年中國與索羅門群島簽署安全協議，引起澳洲及紐西蘭的警覺，而台灣正位處民主陣營對抗中國威權主義的最前線。

吳釗燮說明，為了避免戰爭，台灣負責謹慎地處理兩岸關係，同時積極加強自我防禦能力、推動軍事革新、增加國防預算及強化國軍訓練，並且努力爭取國際社會的支持，讓中國瞭解無法輕取台灣，而攻擊台灣將非常困難且代價高昂。吳表示，相信中國也清楚，如果對台發動戰爭將對中國本身造成巨大影響，因此我方認為，兩岸戰爭並非一觸即發，也並非不可避免。

針對中國可能對台封鎖，吳釗燮表示，中國如果封鎖台灣，即是國際法上的戰爭行為，將引起國際社會強烈反應，因為台海的和平穩定與全球安全繁榮息息相關，全球60%以上的晶片以及90%以上的高階晶片在台灣生產，全球超過50%貨運行經台灣海峽，因此對台封鎖將導致全球經濟重大災難，其影響將遠超過俄烏戰爭。

談到台灣在全球半導體供應鏈的角色，吳釗燮指出，台灣半導體產業居於全球供應及研發的核心地位，是經過40年以上淬鍊，經驗完整且不易複製，因此並不擔心台灣半導體產業失去競爭力，或弱化全球供應鏈中的關鍵角色。對於中國近年致力研發半導體產業，吳也認為，政府已注意到並嚴防中國竊取我國高科技企業技術，只要無法掌握半導體領先技術，中國將難以超越台灣、日本及美國等國在高科技產業鏈的核心地位。

吳釗燮也應詢指出，在烏克蘭發生的戰爭是場悲劇，民主政體正受到獨裁政權的侵略，因此民主陣營若不合作阻止威權主義擴張，威權主義就會找上門。同樣的，國際社會必須支持民主台灣並加強團結，以遏止中國威權主義蔓延，制止中國野心恣意在東海、南海擴張，破壞區域和平及穩定。

《新蘇黎世報》創立於1780年，以德語發行，為瑞士歷史悠久的主流報紙之一，廣受歐洲德語區讀者喜愛，甚具輿論影響力。

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