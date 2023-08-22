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義民祭9／2起登場！放水燈吃糖粥　徐榛蔚挑扁擔歡迎共襄盛舉

▲▼花蓮縣政府於縣府大禮堂舉辦「義民祭文化活動」記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府於縣府大禮堂舉辦「義民祭文化活動」記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一年一度的義民節即將到來，花蓮縣政府21日於縣府大禮堂舉辦「112年花蓮縣義民祭文化活動」記者會，縣長徐榛蔚力邀客家委員會副主委周江杰等與會貴賓共同以挑扁擔的形式，宣布義民祭活動將於9月 2日至4日接連三天登場，帶領大家體驗不同於往的客家祭典，歡迎所有鄉親朋友一同共襄盛舉。

花蓮縣政府近年來協助各族群從事溯源的工作，讓大眾了解我們從何處而來，在桃園市舉辦的世界客家博覽會中的花蓮館展現出花蓮客家族群溯源來自於西岸，帶著祖公祖婆以及先人的智慧和期待來到遙遠的東岸壯志凌雲的打拼，也讓我們看到花蓮各族群文化的融合，蛻變成太平洋左岸中不同的客家文化。

▲▼花蓮縣政府於縣府大禮堂舉辦「義民祭文化活動」記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲縣長徐榛蔚與貴賓共同以挑扁擔的形式，宣布義民祭將登場。

為讓花蓮成為健康城市，花蓮縣政府廣設社區關懷據點及伯公站，但大多伯公站是依附於文健站中設立，縣長徐榛蔚也藉由記者會積極向客委會尋求支持伯公站的設立，並督促縣府團隊重視社會福利及健康照護，社區照顧關懷據點、提供長者關懷訪視、及建構完善的照顧體系等皆為施政重點。客委會副主委周江杰對於徐縣長在客家政策與福利的用心感到敬佩之外，也將全力支持全國客家人口比例第四多的花蓮縣設立伯公站，延續及傳承客語及客家文化。

▲▼花蓮縣政府於縣府大禮堂舉辦「義民祭文化活動」記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚歡迎鄉親朋友一同感受最精彩豐富的客家文化及祭祀慶典。

記者會由花蓮縣客屬會新城分會合唱團開場演唱客家歌謠，接著由奪下 111年客家藝文競賽口說藝術全國賽冠軍的鳳林國小附幼小朋友彭靖元及陳李彥誼表演口說藝術，小小年紀搭配一口流利的客語，贏得滿堂彩！接續由化仁國中同學動感的舞蹈表演，瞬間炒熱現場的氣氛。

客家事務處處長潘乾鑑表示，今年活動首次依循新埔義民廟總廟的傳統習俗，安排解厄祈福的放水燈儀式及吃糖粥(平安粥)。另規劃創新的義民節客話專題演說、義民祭作文比賽頒獎、客家移民史、客家八音及各社團義民文化創意表演、客家兒時記憶趣味遊戲與品嚐客家美食等活動。義民爺為客家鄉親的重要信仰，每年花蓮縣政府都會特別盛大舉辦義民節相關活動，今年創新規劃作文比賽，以義民祭及義民爺為主題，開放國小、國中生參加，期盼透過寫作過程讓孩童對於客家歷史傳統有更深的了解，並將自己的經驗感受與客家文化產生連結。徵件期間收到許多小朋友的踴躍投稿，活動當日也會展示花蓮客家移民史與作文比賽得獎作品並頒獎，希望讓大家看到不一樣的客家義民祭，將客家的文化歷史持續傳承下去。

▲▼花蓮縣政府於縣府大禮堂舉辦「義民祭文化活動」記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲小朋友表演口說藝術，小小年紀搭配一口流利的客語，贏得滿堂彩。

今年花蓮縣義民祭文化活動將於9月2日於七腳川溪進行放水燈活動；9月3日義民祭活動於花蓮客家文化園區登場，除了吃糖粥、挑擔祈福、客家八音及義民文化創意表演外，現場還設有20多家客家美食攤位及趣味遊戲體驗；9月4日義民節將於花蓮義民堂、鳳林長橋義民亭與富里竹田義民亭分別舉辦祭祀祈福活動。

花蓮縣政府歡迎所有鄉親朋友一同共襄盛舉，感受花蓮最精彩豐富的客家文化及祭祀慶典！想知道更多活動資訊請至花蓮縣義民祭文化活動 FB 粉絲專頁https://pse.is/56y72j 查詢。
 

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義民祭放水燈糖粥扁擔

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