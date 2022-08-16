15歲少年送王船枉死！家屬淚控「宮主逼下水」：人沒找到就回家睡

記者黃資真／桃園報導

桃園紅毛港聖母宮13日晚間舉辦中元祭典時，共有19人前往永安漁港舉行放水燈、送王船等儀式，其中4人卻突然遭巨浪捲入海中，造成3死1重傷悲劇，最小死者年僅15歲，魏姓宮廟主委涉過失致死罪獲5萬元交保，今（16）日有自稱死者家屬在臉書PO文，控訴宮主假藉神明旨意要孩子扛轎下水，事後還回家倒頭大睡，結果卻僅以5萬元交保，讓他們無法接受。

▲桃園宮廟中原舉辦水燈送煞儀式，造成3死1重傷意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

自稱死者姊姊的網友在臉書「爆料公社」發文控訴，魏姓宮廟主委讓孩子在深夜23時下水，凌晨4點18分卻是大體被打撈上岸，全身是傷，「事發過後，遺體還沒尋獲，就回家倒頭呼呼大睡」、「三條人命，五萬元交保??」

家屬氣憤表示，孩子早就告知不下水，宮主卻假傳神明旨意要求孩子下水，「請問接了什麼旨可以讓你肆意決定?」、「晚上睡得好嗎??過得心安理得嗎??」強硬要求魏姓主委出面解釋一切，還死者家屬們一個公道。

▲自稱死者家屬的網友爆料宮主假藉神明旨意，硬逼死者下水。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

13日晚間警方接獲民眾通報永安漁港有4人落水，其中2位溺者第一時間就被友人拉上岸，但落水的27歲陳姓男子被拉起時已無生命跡象，緊急送醫後仍不幸死亡；另名46歲詹姓男子，經緊急送醫後仍在加護病房治療中；另30歲的呂姓男子與15歲的紀姓少年，則分別在14日1時許和4時許尋獲，2人被尋獲時均無生命跡象，緊急送醫後仍不幸宣告不治。

舉行此次活動的聖母宮負責人魏姓男子，經檢方偵訊後，以主辦該普渡法會造成3死1傷，涉嫌過失致死罪嫌重大，諭知5萬元交保。

▲家屬PO文要求魏姓宮主給公道。（圖／翻攝自爆料公社臉書）