　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

15歲少年送王船枉死！家屬淚控「宮主逼下水」：人沒找到就回家睡

記者黃資真／桃園報導

桃園紅毛港聖母宮13日晚間舉辦中元祭典時，共有19人前往永安漁港舉行放水燈、送王船等儀式，其中4人卻突然遭巨浪捲入海中，造成3死1重傷悲劇，最小死者年僅15歲，魏姓宮廟主委涉過失致死罪獲5萬元交保，今（16）日有自稱死者家屬在臉書PO文，控訴宮主假藉神明旨意要孩子扛轎下水，事後還回家倒頭大睡，結果卻僅以5萬元交保，讓他們無法接受。

▲▼桃園宮廟中元水燈送煞，永安漁港落水3死。附近民眾說法；岸邊遺留王船祭品（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園宮廟中原舉辦水燈送煞儀式，造成3死1重傷意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

自稱死者姊姊的網友在臉書「爆料公社」發文控訴，魏姓宮廟主委讓孩子在深夜23時下水，凌晨4點18分卻是大體被打撈上岸，全身是傷，「事發過後，遺體還沒尋獲，就回家倒頭呼呼大睡」、「三條人命，五萬元交保??」

家屬氣憤表示，孩子早就告知不下水，宮主卻假傳神明旨意要求孩子下水，「請問接了什麼旨可以讓你肆意決定?」、「晚上睡得好嗎??過得心安理得嗎??」強硬要求魏姓主委出面解釋一切，還死者家屬們一個公道。

▲▼▲桃園市紅毛港舉辦放水燈送王船普渡，卻意外造成3死1傷，自稱死者家屬在臉書PO文砲轟。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

▲自稱死者家屬的網友爆料宮主假藉神明旨意，硬逼死者下水。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

13日晚間警方接獲民眾通報永安漁港有4人落水，其中2位溺者第一時間就被友人拉上岸，但落水的27歲陳姓男子被拉起時已無生命跡象，緊急送醫後仍不幸死亡；另名46歲詹姓男子，經緊急送醫後仍在加護病房治療中；另30歲的呂姓男子與15歲的紀姓少年，則分別在14日1時許和4時許尋獲，2人被尋獲時均無生命跡象，緊急送醫後仍不幸宣告不治。

舉行此次活動的聖母宮負責人魏姓男子，經檢方偵訊後，以主辦該普渡法會造成3死1傷，涉嫌過失致死罪嫌重大，諭知5萬元交保。

▲▼▲桃園市紅毛港舉辦放水燈送王船普渡，卻意外造成3死1傷，自稱死者家屬在臉書PO文砲轟。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

▲家屬PO文要求魏姓宮主給公道。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
快訊／女童脫口「阿嬤一直躲在冰箱」　警上門驚見遺體冰藏5年
彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國小女童脫口「阿嬤一直躲在冰箱」　警上門驚見遺體冰藏5年

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉

新竹警上門搜索3砸車惡煞　驚見「20歲女遭拘禁」準備賣去泰國

人妻外遇還帶兒子！熱吻小王喊「我像偶像劇女主角」　敗在閨蜜告狀

新北父子租屋竊電「挖礦」219萬度　判賠1426萬創下罕見天價

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

快訊／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子　救出5豬仔

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

快訊／國小女童脫口「阿嬤一直躲在冰箱」　警上門驚見遺體冰藏5年

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉

新竹警上門搜索3砸車惡煞　驚見「20歲女遭拘禁」準備賣去泰國

人妻外遇還帶兒子！熱吻小王喊「我像偶像劇女主角」　敗在閨蜜告狀

新北父子租屋竊電「挖礦」219萬度　判賠1426萬創下罕見天價

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

快訊／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子　救出5豬仔

搭上魔鬼鞦韆！男300公尺高「瞬間墜落」消失　影片曝光網嚇傻

紅牌罰出！利物浦30億新援怒了頭槌　對手直接倒地

開車遇危險事件「女性反應比男更快」！英研究：還較不信任自駕

快訊／國小女童脫口「阿嬤一直躲在冰箱」　警上門驚見遺體冰藏5年

瘦不下來？5個「日常小習慣」，幫你提升瘦身效率

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

韓劇《美男堂》原作點擊破百萬！算命咖啡館顛覆結局　小說在台出版

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

10勝曾是一場夢「想爽的」　黃子鵬感謝隊友：太愛他們了

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

小船遭座頭鯨跳起重擊　船頭被撞狂搖晃險翻覆

社會熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

小孩失聯多年　高雄家長報警...又是柬埔寨

9台人被從柬埔寨救回！他竟稱：吃得比當兵好

被囚每天工作17hrs　台男：張安樂救我回來

慈濟出手了！台人困柬埔寨　救回2人

妹被騙赴柬暗示遭侵犯　哥報警竟遭辱：賺錢賺太爽

詐騙升級「開價百萬」　誘攝影團：幾人來

即／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子

外送員被上銬跪地10分　！一個堅持讓帥警幫送餐

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

更多熱門

相關新聞

即／放水燈釀3死1重傷　聖母宮宮主5萬交保

即／放水燈釀3死1重傷　聖母宮宮主5萬交保

桃園市紅毛港聖母宮深夜舉辦度放水燈、送王船活動，因遇到漲潮和大浪造成3人溺斃、1重傷案，檢方15日偵訊宮廟實際負責人魏姓男子，認為涉犯過失致死罪嫌重大，諭知5萬元交保。

財產來源不明檢提上訴　趙正宇怒嗆：邏輯出現問題

財產來源不明檢提上訴　趙正宇怒嗆：邏輯出現問題

王浩宇「追殺高嘉瑜」大挫敗！

王浩宇「追殺高嘉瑜」大挫敗！

15歲少年送水燈慘溺死　他是風紀股長+開心果

15歲少年送水燈慘溺死　他是風紀股長+開心果

鄭運鵬回高雄探望岳父母　無公開行程被「關心」

鄭運鵬回高雄探望岳父母　無公開行程被「關心」

關鍵字：

桃園聖母宮永安漁港放水燈送王船家屬臉書宮主

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面