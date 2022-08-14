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社會 社會焦點 保障人權

放水燈遇大潮3死1命危！目擊者還原現場：人在岸邊遭巨浪捲落海

記者沈繼昌、黃彥傑、林冠吟／桃園報導

中元普渡傳意外！桃園紅毛港聖母宮13日晚間舉辦中元慶典時，共有19人前往永安漁港舉行放水燈等儀式，未料卻傳出4人溺水意外，儘管同行友人見狀急著要將落水的人拉上來，但海巡與警消14日尋獲4人時，3人送醫後仍宣告不治，並有1人仍在加護病房急救。而當時參與儀式的民眾還原事發的瞬間過程！

▲▼桃園宮廟中元水燈送煞，永安漁港落水4死。附近民眾說法；岸邊遺留王船祭品（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園宮廟中元水燈送煞，永安漁港落水3死1命危，岸邊遺留王船祭品（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，13日前往放水燈的19人（7女12男）都是宮廟信徒，平常都有自己的工作，他們擲筊確定儀式時間後，在13日晚間11點前往海邊準備進行放水燈儀式，一行人一開始先將神轎放到海邊進行儀式，由於祭祀中有一流程是要把神轎接觸到水，參與的民眾先行將神轎放在水邊，人也站在水邊看著，當時水深高度僅至腳踝左右，未料一個大浪打上來，將神轎和站在岸邊的人全數捲進海裡。由於事發太過突然，就連站在一旁持手機想將儀式記錄下的民眾，手機也被捲走，目前這支手機經定位後還確認在海裡，但是否能打撈上岸，還原真實過程還不得而知。

▲▼桃園宮廟中元水燈送煞，永安漁港落水4死。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲桃園宮廟中元水燈送煞，永安漁港落水4死。（圖／記者楊熾興翻攝）

據悉，大浪過後，幾人緊急上岸後清點人數，卻赫然發現少了4人，除緊急向警消報案外，其他人也趕緊下去找人，所幸最後拉到27歲的陳姓男子和46歲的詹姓男子，並有30歲的呂姓男子與15歲的紀姓少年下落不明。

警消表示，13日晚間接獲民眾通報永安漁港有4人落水，其中2位溺者雖然第一時間就被友人拉上岸，但落水的27歲陳姓男子被拉起時已無生命跡象，緊急送醫後仍不幸死亡；而落水的46歲詹姓男子，儘管被救上岸時生命徵象穩定，送醫途中卻突然呈現昏迷狀態，緊急送進加護病房治療後，仍在14日下午不幸不治；另30歲的呂姓男子與15歲的紀姓少年，則分別在14日1時許和4時許尋獲，2人被尋獲時均無生命跡象，緊急送醫後仍不幸宣告不治。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。而發生事故的永安漁港海灘旁，還遺留著當時準備進行儀式的水燈王船。

桃園永安分隊分隊長林志洋也對此回應，13日晚間11時許於永安漁港石滬旁舉行送煞儀式，20多人一開始手牽手下水舉行送煞儀式，未料意外突然發生，原本還踩得到的沙灘竟突然消失，因而瞬間造成慌亂，慌亂中同行的人員因此落水，其他人見狀趕緊上前救人，同時尋求警消協助，未料仍發生4死的憾事。

而從中央氣象局潮汐預報中也顯示，由於農曆7月16日子時時正逢大潮，潮差落差大，聖母宮一行人前往放水燈時疑似因遇滿潮又遇潮差，才會不幸釀成此次憾事。

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