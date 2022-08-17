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新竹義民祭大豬公結局出爐　陳博彥養出1647台斤神豬獲特等獎

▲義民祭神豬表揚！蔡英文首缺席祭典。（圖／新竹縣府提供）
▲義民祭祈福大典熱鬧登場，民眾爭相目睹神豬。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2022新竹縣褒忠亭義民廟義民節祭典暨神豬神羊比賽頒獎，8月17日上午在新埔義民廟登場，新竹縣長楊文科與內政部長徐國勇、客委會主委楊長鎮、義民廟董事長林光華、新埔鎮長林保祿等人，虔誠上香祝禱、行三獻禮，祈求國泰民安、風調雨順。

義民廟董事長林光華表示，兩岸關係緊張、國家嚴峻時刻，總統蔡英文自2011年以來首次未出席義民祭祀典禮，他代表轉達總統對鄉親的問候。林光華說，代表泉洲及道卡斯族的北港義民廟、甲仙義民廟今天也參加祭典，印證了義民爺不分族群、不分黨派。

▲義民祭神豬表揚！蔡英文首缺席祭典。（圖／新竹縣府提供）

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▲楊文科縣長（左2）和特等獎神豬及飼主陳博彥(左3)合影。

內政部長徐國勇表示，義民爺有忠有義，代表台灣精神，他覺得林光華董事長說義民廟是台灣最早的忠烈祠很有道理，並回憶小時候從萬華坐爸爸機車到新埔看大豬公。

楊文科致詞表示，義民祭跨越桃竹竹3縣市、20個鄉鎮市區，是全國客家人最重視的典禮，今年邁入234週年。楊縣長說，褒忠亭義民節祭典是認證的「國家重要民俗」，也入選客委會「客庄12大節慶」之一，更是客家文化傳承中最重要的無形文化資產。

▲義民祭神豬表揚！蔡英文首缺席祭典。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣長楊文科與內政部長徐國勇、客委會主委楊長鎮、義民廟董事長林光華等人虔誠上香祝禱、行三獻禮，祈求國泰民安、風調雨順。

今年義民祭賽神豬中，由飼主陳博彥、蔡錦堂分別養出1647台斤神豬、羊角長3尺2吋1分神羊獲得特等獎。 

竹縣民政處表示，褒忠亭義民節祭典從清道光15年就開始，今年輪值的是新埔聯庄（四座、新埔、新生、新民、田新、旱坑、寶石、內立等里）祭典區，內容包括領調、奉飯、賽神豬神羊、普渡、放水燈、豎燈篙，近年還有義民客語講古、客家八音匯演等文化與藝術活動，明年將由五分埔聯庄接棒。

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