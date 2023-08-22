台東今年161人染性病　10人愛滋病「多是青壯年」

▲台東縣今年161人染性病，其中10人感染愛滋病毒，衛生局呼籲應落實全程戴套。（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

七夕情人節到來，台東縣衛生局提醒，全縣今年至今已有161人感染性病，其中有10人感染愛滋，多是青壯年，呼籲民眾享受「愛」的同時，別忘了保護自己及所愛的人，採取正確防護措施，落實全程戴套的安全性行為且搭配水性潤滑液。

台東縣衛生局局長孫國平表示，截至112年8月15日，縣內性傳染病個案通報人數計161人，年齡介於16歲至94歲，其中新感染愛滋病毒個案計10名，年齡介於18歲至53歲，資料顯示感染年齡多為性行為活躍的青壯年，分析危險因子為不安全性行為主。

孫國平提醒，有性行為者，應至少進行1次愛滋篩檢，民眾可免費向衛生局、各衛生所及衛福部醫院預約匿名篩檢，或自費購買篩檢試劑，例如前往台東縣衛生局門口右側、台東馬偕紀念醫院（2樓門診候診區）及台東大學（健康中心門口設置販賣機）。

另外，透過皮膚與黏膜親密接觸傳染的猴痘疫情未停止，符合疫苗接種條件之民眾，尤其是「感染過性病」或「性接觸對象有性病風險」者，屬感染猴痘之高風險族群，儘速完成2劑疫苗接種，保護自己及保護他人。