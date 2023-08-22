　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東今年161人染性病　10人愛滋病「多是青壯年」

▲▼ 性愛,保險套,做愛,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲台東縣今年161人染性病，其中10人感染愛滋病毒，衛生局呼籲應落實全程戴套。（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

七夕情人節到來，台東縣衛生局提醒，全縣今年至今已有161人感染性病，其中有10人感染愛滋，多是青壯年，呼籲民眾享受「愛」的同時，別忘了保護自己及所愛的人，採取正確防護措施，落實全程戴套的安全性行為且搭配水性潤滑液。

台東縣衛生局局長孫國平表示，截至112年8月15日，縣內性傳染病個案通報人數計161人，年齡介於16歲至94歲，其中新感染愛滋病毒個案計10名，年齡介於18歲至53歲，資料顯示感染年齡多為性行為活躍的青壯年，分析危險因子為不安全性行為主。

孫國平提醒，有性行為者，應至少進行1次愛滋篩檢，民眾可免費向衛生局、各衛生所及衛福部醫院預約匿名篩檢，或自費購買篩檢試劑，例如前往台東縣衛生局門口右側、台東馬偕紀念醫院（2樓門診候診區）及台東大學（健康中心門口設置販賣機）。

另外，透過皮膚與黏膜親密接觸傳染的猴痘疫情未停止，符合疫苗接種條件之民眾，尤其是「感染過性病」或「性接觸對象有性病風險」者，屬感染猴痘之高風險族群，儘速完成2劑疫苗接種，保護自己及保護他人。

ET快訊
DJ SODA自爆「6歲遭強盜性侵」　加入Metoo被阻止
捐血送龍蝦！　捐500c.c.直接送2隻
當沖東哥遊艇慘翻船！　爆7792萬違約交割
吳鳳出國卡關　拿1寶物秒解決：愛死台灣
友達廠長猝逝！　同仁哀痛發文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東今年161人染性病　10人愛滋病「多是青壯年」

台74線北屯段施工　今晚起雙向「連封4夜」用路人快改道

台東縣政府跨域合作前進綠島　快樂寶貝趴趴GO+眼科義診

大高雄國際盃暨舞蹈之星積分賽登場　為台灣培育運動舞蹈人才

雲林男駕車南下屏東訪友　坐骨神經痛發作！失控自撞爆胎

都市計畫區雜草長逾60公分　限期未改善者最重罰6千

台南市長黃偉哲　親至聽障保齡球國手靈前致意慰問

「巨手」、「山海之間」　阿塱壹北端入口景觀營造開幕儀式

「飢餓遊戲」團隊進軍2023世客博　現場協尋主持人

七夕情人節愛伴侶也愛自己　竹市衛生局呼籲為「愛」篩檢

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

醉撞太魯閣…列車受損卡半路！　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

台南二監受刑人出獄　30人開豪車高調接風

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

台東今年161人染性病　10人愛滋病「多是青壯年」

台74線北屯段施工　今晚起雙向「連封4夜」用路人快改道

台東縣政府跨域合作前進綠島　快樂寶貝趴趴GO+眼科義診

大高雄國際盃暨舞蹈之星積分賽登場　為台灣培育運動舞蹈人才

雲林男駕車南下屏東訪友　坐骨神經痛發作！失控自撞爆胎

都市計畫區雜草長逾60公分　限期未改善者最重罰6千

台南市長黃偉哲　親至聽障保齡球國手靈前致意慰問

「巨手」、「山海之間」　阿塱壹北端入口景觀營造開幕儀式

「飢餓遊戲」團隊進軍2023世客博　現場協尋主持人

七夕情人節愛伴侶也愛自己　竹市衛生局呼籲為「愛」篩檢

謝謝你豬豬寶貝之一／34歲統神自費組戰隊打職業：是我圓夢關你屁事

彰化排隊名店「阿璋肉圓」漲價了　老饕力挺排爆：好吃照樣買

館長取樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　怒轟：哪來4成支持度

台東今年161人染性病　10人愛滋病「多是青壯年」

網紅推薦「行動電源爆炸」！她燒燙傷：差點沒命　業者回應了

台灣「行人地獄」怪道路規劃爛　鄉民轟：羨慕日本、回來繼續違停

快訊／徐耀昌凌晨宣布「退出國民黨」：黨內必須有人扮演烏鴉

點無糖茶還是喝到「果醬甜」！　女星敗興離開：員工訓練不足

快訊／宜蘭暗夜槍響！酒駕男開車衝撞警察　「砰砰」制伏

澤倫斯基丹麥演講　稱確信俄羅斯將輸掉戰爭

玩水上漂設施被尪惡整　妻努力平衡→後翻全濕

地方熱門新聞

台74線北屯段施工　今起連封4夜改道路線曝

電子大廠超時工作、沒加班費　新北重罰

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

竹市中小學校長會議　高虹安：落實好學目標

台東今年161人染性病　10人愛滋病

雲林海洋音樂祭　4天破10萬人潮

旱溪夜市關東煮6樣400元　遭1星灌爆

雲林男駕車南下屏東訪友　失控自撞爆胎

台南登革熱1天新增60例累積1620例

興達港漁市滿海味！老司機才懂姑嫂丸

大高雄國際盃暨舞蹈之星積分賽登場

黃偉哲親至聽障保齡球國手靈前致意

陳冠廷首場政策說明會　打造山區觀光新氣象

大益夜市通過審查公告民眾樂觀其成

更多熱門

相關新聞

台東跨域合作前進綠島　快樂寶貝趴趴GO+眼科義診

台東跨域合作前進綠島　快樂寶貝趴趴GO+眼科義診

台東縣政府社會處委託台灣兒童發展早期療育協會舉辦112年度「寶寶爬行親子闖關暨眼科義診活動-綠島場」日前於綠島國中體育館熱鬧登場，現場規畫闖關和趣味競賽，吸引不少家長帶著寶貝參加，活動更結合衛生福利部台東醫院眼科義診前進綠島，提供學齡前兒童早期篩檢服務。

都計區雜草長逾60公分　限期未改善最重罰6千

都計區雜草長逾60公分　限期未改善最重罰6千

阿塱壹北端入口景觀營造開幕儀式

阿塱壹北端入口景觀營造開幕儀式

台東「老花正潮」配鏡服務加碼

台東「老花正潮」配鏡服務加碼

台東歡慶祖父母節！400親子祖孫同High

台東歡慶祖父母節！400親子祖孫同High

關鍵字：

性病愛滋病台東

讀者迴響

熱門新聞

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

女學霸挖雙眼失明　眼球垂下來嚇壞眾人

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

友達廠長驚傳猝逝　同仁：「有事，我扛」成絕響

男友嫌穿太露「扯開上衣」　她胸部當場被看光

孕婦如廁意外流產　6月胎掉馬桶死亡

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

DJ SODA自爆「6歲遭強盜性侵」　加入Metoo被阻止

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

《好聲音》潘瑋柏1避嫌「椅子卻自己轉了」

吸血怪「卓柏卡布拉」？女拍下神秘4腳獸

不菸不酒「得鼻咽癌」！她不解　醫點名2件事

快訊／29歲男遭夾爆頭！當場濺血慘死

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面