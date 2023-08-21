高雄市第17屆傑出父親表揚　陳其邁、議長康裕成贈匾祝賀

▲「高雄市第十七屆傑出父親」表揚大會上，市長陳其邁（右三）、議長康裕成（右二）到場祝賀。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

「高雄市第十七屆傑出父親」20日在高雄巨蛋會館舉行頒獎典禮並頒發當選證書，來自各界的貴賓達到數百人參加，高雄市大家長陳其邁市長、高雄市議會康裕成議長也特別出席致贈匾額祝賀，並逐一與16位家庭美滿、篤行孝道，子女教養有成，且事業成功、樂善好施的好爸爸們合影。

為倡導孝道，維護社會善良風俗，發揚固有倫理道德，高雄市模範父親協會每年三月都向社會局函文核備舉辦「傑出父親」選拔活動，今年已邁入第17年。凡是家庭幸福美滿、子女教育有成，以及在事業上有所成就的爸爸們，經過合法設立的機關團體或社團推薦，即能參加選拔活動。

▲「高雄市第十七屆傑出父親」今年有16為傑出父親獲獎。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

頒獎典禮上包括高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成、高雄市社會局長謝琍琍、立委邱議瑩、許智傑，高雄市議會副議長曾俊傑、議員陳美雅、李眉蓁、鍾易仲等出席盛會。

高雄市模範父親協會理事長黃良華表示，獲表揚的16位第十七屆傑出父親，個個都是家庭美滿、篤行孝道，子女教養有成的好父親；且每位都是傑出企業家，事業有成、樂善好施、在各自領域都有非凡成就且受社會各界肯定，實為社會菁英、傑出典範。

▲「高雄市第十七屆傑出父親」表揚大會上，市長陳其邁（右三）、議長康裕成（右二）到場祝賀。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

黃良華指出，協會年年頒發「優秀青年學生獎學金」，照顧失怙的清寒學子，目前累計已頒發逾1846萬元，此外也積極舉辦捐血等公益活動，回饋社會散播「善」的種子。在迎來了16位傑出父親加入後，協會會員人數已達260位，希望凝聚這些成就非凡的一群人，一起來攜手做公益，照亮社會的每一個角落，幫助每一個需要被幫助的人。

▲高雄市模範父親協會理事長黃良華在「高雄市第十七屆傑出父親」表揚大會上致詞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市長陳其邁致詞時感謝高雄市模範父親協會，已連續47年頒發失怙學子清寒獎學金，除照顧這些沒有父親的清寒又努力的學子外，也成為一股安定社會的力量。協會的會員都是在各領域表現相當優異，且家庭美好的傑出父親，在社會公益上更是不遺餘力。



今年「高雄市第十七屆傑出父親」有50多位領表，經過書面審查、訪視、複審，最後選出16位高雄市第十七屆傑出父親，分別是：黃清淵、洪建福、蘇炳文、陳翼宗、盧泰利、盧國冠、蘇銀峰、劉正中、楊世傑、賴福利、林詠盛、謝清輝、陳照榮、劉仁義、張弘龍、蘇方誠。