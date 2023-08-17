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網灌爆市長臉書求問：我的豪雨假呢？　陳其邁親自給答案了

▲陳其邁市長跟議長康裕成視察十全滯洪池 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁市長跟議長康裕成視察十全滯洪池 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

受低壓帶影響，中央氣象局17日上午針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。由於高雄市各區下起滂沱大雨，造成多處淹水，有公車因雨拋錨路中，還有部分地區水深超過膝蓋，許多市民湧入市長陳其邁臉書喊要豪雨假，對此陳其邁回應：「沒有達到標準」。

水利署針對高雄市鳥松區、仁武區發布一級淹水警戒，鳳山區、三民區、左營區二級警戒。高雄市長陳其邁在臉書發文，政府豪雨應變中心擴大三級開設，由水利局緊急應變小組進駐水情中心。市府各單位也加強戒備，隨時監控雨勢與積淹水情形，儘速排除中！

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▲陳其邁市長跟議長康裕成視察十全滯洪池 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁市長跟議長康裕成視察十全滯洪池 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

許多高雄市民一早涉水上班苦不堪言，紛紛上市長臉書狂貼淹水照，並詢問，「今天會放豪雨假嗎？」、「為何這種天氣還不宣布停班停課，到底暖男有沒有出門呀」、「你不宣布放假，我要自己放了」、「可以休假嗎？暴雨假」、「三民，水都淹到我家門口….連摩托車都騎不出去了⋯⋯請市長放個豪雨假….不然等等要出門…機車半路顧路」、「豪雨假呢？」

對於豪雨假的部分，陳其邁表示根據天然災害停止上班及上課作業辦法」第4條規定，氣象預報或實際觀測降雨量，高雄市的標準，山區雨量警戒值24 小時是200毫米，平地350毫米，且已致災或有致災之虞，才能發布停止上班及上課。而今天中央氣象局資訊，我們高雄市降雨預測平地低於150mm，山區降雨低於70mm，所以沒有達停班課標準，「只是比較特別的是集中降在清晨七八點的時候，所以會當超過我們的防洪設計標準時候，就會造成部分強降雨的積淹水。

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