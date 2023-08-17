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高雄本館路淹慘了！Gogoro強闖過關　住戶無奈「畚箕剷水」　

記者許宥孺／高雄報導

受到低壓帶影響，高雄市從深夜至今晨受雷雨彈轟炸，今(17日)上班通勤尖峰時段，各地都有路面積水狀況，尤以鳥松區本館路最為嚴重，就有民眾拍下，整部機車2/3都泡在水裡，水深至膝蓋，苦笑喊：「超屌的啦！」許多騎士冒雨涉水通行，一名Gogoro騎士強闖過關，還有住家發生淹水災情，急忙用畚箕剷水，一場豪雨讓高雄人氣壞了。

▲▼高雄本館路發生嚴重積水。（圖／民眾提供）

▲高雄本館路發生嚴重積水，有一名Gogoro騎士苦中作樂玩起水上摩托車。（圖／民眾提供）

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今日通勤時間，高雄下起一波強降雨，讓三民、鳥松區的本館路、球場路發生嚴重積淹水災情。有民眾拍下，當時的水位一度深及大腿，整部機車有2/3都泡在水裡，車廂內的物品全濕透，騎士苦笑大喊：「超屌的啦！」。

▲▼高雄本館路發生嚴重積水。（圖／民眾提供）

▲騎士拍下整部機車有2/3泡在水裡。（圖／民眾提供）

不少騎士冒險通行，但騎到一半就發現不對勁，趕快熄火牽車涉水通過；也有騎士苦中作樂，玩起「水上摩托車」。而雨勢也灌進住家內，有住戶一早就拿出畚箕開始剷水，畫面很心酸。

因應今日豪雨，高雄市府於上午8點，0817豪雨應變中心擴大三級開設，由水利局緊急應變小組進駐水情中心。高雄市長陳其邁也前往鳥松區本館路、球場路視察積水情形。

陳其邁表示，今日上午8點左右發生強降雨，寶珠溝今天在8點10分左右又面臨滿潮，所以在強降雨的狀況下，水較沒有辦法消退，所以造成部分地區的積淹水，現在雨停了，這些積水大概都已經改善。

▲高雄市長陳其邁上午視察本館路積淹水狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁上午視察本館路積淹水狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁指出，本館路排水系統是流往下游的寶珠溝，再連接愛河，目前附近的滯洪池運作狀況都正常，雨勢稍緩後，滯洪池也會開始啟動排水，希望能趁這個雨停的空檔加速把滯洪池的水量清空。

陳其邁也提醒，在中午之前可能還會有強降雨，三民東區的防洪設計標準大概到65毫米左右，所以短期超過65毫米的強降雨就可能會有部分地區的積水狀況，他也指示水利局全力監控水情與水閘門的狀況，也請交通大隊、警察局的同仁要隨時指揮路況，提醒民眾特別注意這幾天的豪雨特報，隨時提高警覺。

▲▼高雄本館路發生嚴重積水。（圖／民眾提供）

▲高雄本館路發生嚴重積水，住戶拿出畚箕剷水。（圖／民眾提供）

▲▼高雄本館路發生嚴重積水。（圖／民眾提供）

▲騎士冒險涉水通行。（圖／民眾提供）

▲▼高雄本館路發生嚴重積水。（圖／民眾提供）

▲吊車出動救援。（圖／民眾提供）

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