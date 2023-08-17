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籃球場剩籃架！網歪樓「高雄淹水現場」　一張對比照曝真相

▲高雄市議長康裕成一張照片強調防洪的聰明設計 。（圖／翻攝議長康裕成臉書）

▲高雄市議長康裕成一張照片強調防洪的聰明設計，結果被曲解「淹大水」             。（圖／翻攝議長康裕成臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議長康裕成就在臉書用一張照片，說明了高雄的驚人雨勢以及聰明設計，這張照片是一處籃球場被水淹沒，只剩下兩個籃框露在外，原來這裡是高雄本和里的滯洪池，平日是籃球場供人運動，大雨時就變成滯洪池，而畫面一出也讓網友大讚，「一舉兩得！」，不過現在兼有籃球場功能的三民區本和里滯洪池一張蓄水照片被曲解為「高雄淹水現場」，議長康裕成今(17)日透過臉書澄清說「這是大錯特錯的說法」。

康裕成說：「第一張照片～有人曲解為高雄淹水場景，實在大錯特錯，是故意蓋在滯洪池低窪處的籃球場，今天這張照片之所以稀奇，是因為這個籃球場蓋在本和里滯洪池裡面。滯洪池裡蓋了籃球場，也有生態池，不滯洪時都提供給市民休閒運動！，今天下大雨需要滯洪，因此籃球場發揮滯洪功能，裝滿了水，變成儲水空間！這麽厲害的多用途設計，或許很多非高雄人無法理解，但是它絕對 不是淹水的籃球場」！

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▲高雄市議長康裕成一張照片強調防洪的聰明設計 。（圖／翻攝議長康裕成臉書）

▲上下兩張照片對比突顯其聰明設計       。（圖／翻攝議長康裕成臉書）

▲高雄市議長康裕成一張照片強調防洪的聰明設計 。（圖／翻攝議長康裕成臉書）

▲高雄市議長康裕成一張照片強調防洪的聰明設計 。（圖／翻攝議長康裕成臉書）

其實三民區本和里滯洪池的設計，兼具多功能用途，籃球場只是其中一個功能，本和里滯洪池平日沒有蓄水時，就是市民最愛的籃球場。本和里滯洪池在發揮強大滯洪功能時，卻因一張蓄水圖片被曲解為淹水的籃球場，大肆在網路流傳，根本就是被錯誤解讀。

清晨一場強降雨打亂高雄，滯洪池即時發揮強大功能，迅速排除決淹水問題，康議長表示，本和里籃球場是刻意蓋在滯洪池低窪處，這張被曲解的照片之所以稀奇，是因為把籃球場蓋在滯洪池的低窪處。康議長透過臉書說明，本和里滯洪池除蓋了籃球場，還有生態池，不滯洪時則提供為市民休閒運動之用；她說「今天下大雨需要滯洪，因此，籃球場發揮滯洪功能，裝滿了水，變成儲水空間」。

康議長表示，本和里滯洪池擁有這麽厲害的多用途設計，或許是很多非高雄人所能理解，但絕對不是淹水的籃球場，不了解高雄的人或許看不懂，但請不要污衊它是淹水的籃球場，正確的說法是「它是發揮滯洪功能的籃球場」。

▲高雄市議長康裕成一張照片強調防洪的聰明設計 。（圖／翻攝議長康裕成臉書）

▲高雄市議長康裕成一張照片強調防洪的聰明設計 。（圖／翻攝議長康裕成臉書）

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