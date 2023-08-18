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高雄淹水灌爆市長臉書討豪雨假！民企彈性上班？　陳其邁回應了

▲0817高雄降下瞬間強降雨，造成市區多處積淹水，陳其邁視察洩洪池 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄降下瞬間強降雨，造成市區多處積淹水，陳其邁視察洩洪池 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市昨天一大早下起大雷雨，瞬間的強降雨造成市內多處積水，不少網友湧入陳其邁臉書要求放豪雨假，陳其邁在下午出面回應表示，降雨狀況未達停班課標準，不過未來「根據天氣的狀況來討論說彈性上班的部分，是不是有再檢討的必要」。

陳其邁表示：「天然災害的放假標準在山區是200毫米，在24小時的預測雨量，在平地市區是350毫米，我們這一次從早上到現在累積的雨量在平地大概最高是150毫米左右，但比較特別的是下在7、8點清晨時候，是集中雨量在那邊，所以會造成超過我們的防洪保護標準、工程設計的標準，市區大概是2到5年的防洪頻率，超過的時候就有可能會有部分因為強降雨的積淹水，所以來的很快，但是水退的也很快」。

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▲0817高雄降下瞬間強降雨，造成市區多處積淹水，陳其邁視察洩洪池 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁回應了豪雨假 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

所以對於豪雨假的放假標準，陳其邁強調會檢討，他說：「公家機關我們也已經採取這種所謂的彈性上班，是不是在我們一些民營企業這種彈性上班的部分，我覺得這個是有檢討的必要，但是這個也有部分是屬於中央的法規，有一些在地方上，我想也會再來根據天氣的狀況來討論說彈性上班的部分，是不是有再檢討的必要」。

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