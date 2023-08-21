2023夏日玩樂安全FUN暑假　小小消防員大體驗

▲台南市消防局第五救災救護大隊歸仁分隊與歸仁義消分隊，於台南三井OUTLET辦理「2023夏日玩樂，安全FUN暑假」宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五救災救護大隊歸仁分隊與歸仁義消分隊，20日下午2時至下午5時，於台南三井OUTLET辦理「2023夏日玩樂，安全FUN暑假」宣導活動，投入警義消約50人，消防宣導人數約1000人。

南消五大隊指出，主要目的在於喚起學童對於災害的預防及逃生概念，希望藉由各項防災介紹，能強化自身防災意識及保安警覺。本次活動計有4個宣導項目，分別為：一、小小消防員競賽；二、CPR+AED競賽互動式教學；三、消防常識有獎徵答；四、小小消防衣著裝。

市長黃偉哲表示，歸仁沙崙一帶為智慧綠能科學城，周邊商場、建案及學校陸續完工，交通等生活機能完善，人口漸增，人人防災觀念也不可少。本次宣導項目精彩活潑，透過實際體驗讓小朋友對消防知識及技能有更深的認識，也讓在旁協助的家長對防災觀念有所增長。特別感謝消防局警義消的辛勞，也感謝三井OUTLET於8月每週分別邀請警察及消防單位進行有意義宣導活動，樹立地方防災教育典範。

消防局局長李明峯表示，這次第五大隊歸仁分隊動員所屬在人潮眾多的三井OUTLET舉行互動式宣導活動，現場有小小消防員競賽、有獎徵答及CPR等項目，效果十足。家長與孩童透過實際操作，將知識化為身體記憶，加深防災觀念。暑假已近尾聲，但防災不分假日，希望各位市民闔家平安，時時保有防災意識。感謝第五大隊、歸仁分隊及台南三井OUTLET，讓活動圓滿完成。