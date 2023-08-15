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紅面鴨FUN暑假熱鬧落幕！40萬人次造訪　遊客滿意度達9成

▲▼閉幕式最高潮由精彩的水舞光影秀與150秒的星空煙火秀與大家相約明年再見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼閉幕式最高潮由精彩的水舞光影秀與150秒的星空煙火秀與，大家相約明年見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受到國內外旅客喜愛的「2023花蓮紅面鴨FUN暑假」，13日晚間在鯉魚潭璀璨豔麗煙火的夜空下完美閉幕。遊客都趁著活動最後一天，把握機會到鯉魚潭與紅面鴨及今年加入的15米高部落守護貓頭鷹合影留念；閉幕式結合電影音樂《阿凡達》主題曲的水舞光影秀外，也加碼帶來經典電影《捍衛戰士》主題曲編演的水舞光影煙火秀，活動最高潮由精彩的水舞光影秀與壓軸演出150秒的星空煙火秀，與大家相約明年再見！

▲▼閉幕式最高潮由精彩的水舞光影秀與150秒的星空煙火秀與大家相約明年再見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

已邁入第11年的紅面鴨活動年年創新，從最初創始時的紅面鴨靜態展示，到搭配音樂噴泉共同演出，之後更進一步於夜間安排結合聲光的水舞，與花蓮原住民元素的主題歌舞演出，至今已成為全國最大、結合大型水舞及雷射光影的原住民歌舞水上展演活動。

▲▼閉幕式最高潮由精彩的水舞光影秀與150秒的星空煙火秀與大家相約明年再見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年7月15日活動開幕當天更特別邀請到媲美「太陽馬戲團」國際知名的舞鈴劇場進行演出，雖然活動期間因杜蘇芮颱風停展將近一周，重新復展後依舊吸引大批遊客前來參與；自8 ／2起連續12天的星空煙火秀，花火與夜空交織在鯉魚潭的山水景觀之中更顯壯麗。活動30天累積逾40萬人次造訪，由東華大學進行的現場問券調查更顯示有美加、日韓、星馬及印度等多國遊客來參加活動，到訪遊客對整體活動滿意度高達9成。

▲▼閉幕式最高潮由精彩的水舞光影秀與150秒的星空煙火秀與大家相約明年再見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，每年紅面鴨活動都未暑假期間的鯉魚潭帶來更多人潮，今年活動除了音樂水舞及夜間的水上劇場、水舞光影秀外，水面上更增加了15米高的部落守護貓頭鷹，環潭周邊也融入花蓮在地貓頭鷹造型的大型裝置展品供前來參與的遊客駐足拍照，周末更有馬戲特技、川劇變臉及扯鈴等多樣傳統技藝演出，周日傍晚還有MOMO家族的哥哥姐姐與大、小朋友一同唱跳，現場贈送限量的紅面鴨、貓頭鷹造型餅乾與遊客們互動。

▲▼閉幕式最高潮由精彩的水舞光影秀與150秒的星空煙火秀與大家相約明年再見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動30天累積逾40萬人次造訪，遊客對整體活動滿意度高達9成。

環潭步道上設置多種寓教於樂的水藝術噴泉，還有光環境廊與許多隱藏版的螢火蟲燈飾，讓現場許多小朋友們興奮的與家長們一起高興地欣賞遊玩！活動期間更施放18場次的星空煙火，吸引眾多攝影迷前來卡位拍攝。此外還有DUCK FUN送驚喜活動，遊客只要上傳活動現場合拍照片至花蓮觀光粉絲團就有機會抽中花蓮五星級住宿券、沖繩來回機票等多項好禮，眾多精采活動內容及驚喜好禮讓民眾直呼以後還要再來花蓮鯉魚潭參加！

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