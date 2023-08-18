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新營醫院提供「高壓氧治療」名額　守護南消一大隊消防員健康

▲衛福部新營醫院成立「高壓氧中心」，為守護消防人員身體健康，特別提供台南市消防局第一救災救護大隊10位名額，經醫師評估有需要治療者，即可接受高壓氧治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲衛福部新營醫院成立「高壓氧中心」，為守護消防人員身體健康，特別提供台南市消防局第一救災救護大隊10位名額，經醫師評估有需要治療者，即可接受高壓氧治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

衛福部新營醫院自美國採購「高壓氧治療單人艙」，成立「高壓氧中心」，其諸多治療適應症即包含火災現場常見的「一氧化碳中毒或氰化物中毒」，該院為守護消防人員身體健康，特提供台南市消防局第一救災救護大隊10位名額，經醫師檢查有需要治療者，即可接受高壓氧治療。

▲衛福部新營醫院成立「高壓氧中心」，為守護消防人員身體健康，特別提供台南市消防局第一救災救護大隊10位名額，經醫師評估有需要治療者，即可接受高壓氧治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防人員搶救各種災害，其中火災現場更屬於高強度及高危險的救災環境，充斥著濃煙、粉塵與有毒物質，易影響肺部健康，美國做過研究針對當時發生911恐佈攻擊，有在附近救助的消防員檢查，由於當時吸了很多粉塵、煙霧，20年後發現這群消防員有肺功能一定的退化。

衛福部新營醫院院長陳明智表示，消防弟兄在火場出生入死，守護民眾生命財產安全，他們的健康是市民最重要的資產，希望藉由院方提供的檢查與治療，可以確保他們的健康。

▲衛福部新營醫院成立「高壓氧中心」，為守護消防人員身體健康，特別提供台南市消防局第一救災救護大隊10位名額，經醫師評估有需要治療者，即可接受高壓氧治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府消防局第一救災救護大隊大隊長陳博文表示，消防人員時常處於高壓工作負荷狀況，且易接觸有害物質，屬罹患職業病的高風險族群，同仁除善用市府補助的健康檢查經費，現在更可結合在地先進的醫療設備，能儘早的發現潛在疾病盡早治療。

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