要共機繞台「先問媽祖有無同意」　郭台銘：她是兩岸和平象徵

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（20）日上午回到新北市板橋慈惠宮舉辦「廟口開講」，他對現場信眾、支持者表示，「媽祖是兩岸和平的象徵」，希望媽祖保佑他，讓他出來，為台灣做一些事，他也說，希望媽祖保佑、大家支持，他才有機會；更語出驚人，「兩岸軍機繞台，一定會經過湄州媽祖的上空」，他向中國空軍喊話，先問問看媽祖「我來轟炸台灣、打台灣，媽祖你有沒有同意」？

郭台銘近日勤走基層，在台灣各地舉辦造勢，外界相當關注他是否會投入2024總統大選。郭台銘今日於板橋慈惠宮廟口開講表示，他近期多次舉辦廟口開講，並與里長對談，廟口與里長才代表主流民意，而主流民意希望他怎麼做，他就怎麼做。

針對中國昨日宣布對台軍演，郭台銘說，中國若要用武力脅迫台灣，台灣只會越來越遠，兩岸人民同根同種，都在媽祖的庇佑下和平長大，兩岸除了823砲戰之外，已經70餘年沒有戰爭，若兩岸再啟動任何戰爭，是違反媽祖的旨意。

郭台銘強調，台灣2300萬人都不會同意台灣再度走上戰爭，要和平不要戰爭，他的立場只有和平，大家應該坐下來談。郭台銘回憶，舊時板橋國小附近有很多防空洞，每月都要進行防空演習，而最近台灣各地開始重新規劃防空洞（防空避難所），他認為，台灣不應該再走上這個地步，希望媽祖能夠保佑兩岸坐下來談，讓中華民主能夠永保和平。