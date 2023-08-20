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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批中共軍演阻礙兩岸發展！　侯友宜喊要讓台海安定、世界放心

▲侯友宜今天出席全國宗教界護國和瘟消災超薦祈福圓滿法會。（圖／侯辦提供）

▲侯友宜今天出席全國宗教界護國和瘟消災超薦祈福圓滿法會。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對中共解放軍東部戰區19日上午宣布，在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓一事，國民黨總統參選人侯友宜今（20日）受訪說，自己代表台灣民眾，以嚴正的態度指名這些都無助於兩岸的發展，反而會阻礙兩岸關係，甚至造成區域和平的挑戰，兩岸之間希望大家可以重啟對話、交流、降低衝突。

侯友宜今日上午出席由華藏淨宗學會舉辦的法會時致詞指出，他一生保家衛國，守護中華民國，這輩子不會改變。最近這幾年，他看到國家內部碰到很多問題，外部有更多挑戰，所有人都非常憂心，應該要團結力量，凝聚所有人的向心力。

侯友宜指出，他記得淨空老法師曾說過，「世界要安定和平，要做到4件事，國家對國家、政黨對政黨、族群對族群、宗教對宗教要平等對待，和睦相處，彼此間要互相交流溝通、往來，互相尊重關懷，互助合作，世界就可以安定和平」。

侯友宜表示，在台灣目前最關鍵的一刻，在和平跟戰爭的過程當中，他會扛起責任，遵照淨空法師的指示，他一定會降低兩岸衝突，重啟對話跟交流，同時也讓國防戰備、自我防衛能力提升，在在都是希望和平，世界安定。

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