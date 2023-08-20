先邀喝咖啡後又批藍白內耗打他　侯友宜：郭董講的我沒意見

▲侯友宜今天出席全國宗教界護國和瘟消災超薦祈福圓滿法會。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

日前鴻海創辦人郭台銘邀在野總統參選人喝咖啡，可隨即又改稱藍白都把他當敵人，甚至還跟藍白下辯論戰帖。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（20）日幫郭緩頰，稱「 郭董講的我沒啥意見」、「郭董都是好意」、「郭其實有時候不是這個意思，最主要都是守護中華民國」。

侯友宜今出席「華藏淨宗中元祭祖護國息災祈福超薦三時繫念法會」並接受媒體聯訪，侯重申，會再找時間去拜訪郭台銘，希望大家面對挑戰、團結一致。針對郭拋出在野大辯論，侯表示，「郭董講的我沒啥意見，最重要是我自己要堅定步伐，充滿信心，免驚向前走！」對於是否接下戰帖，侯說，郭董都是好意，希望大家為中華民國一起努力，我們會一起努力，讓中華民國更好。

日前郭台銘邀在野兩名候選人喝咖啡，可又說藍白都把他當敵人，被外界質疑變來變去。侯友宜特地幫郭緩頰，稱郭其實有時候不是這個意思，最主要都是守護中華民國；面對中華民國的困難，大家都要有心去解決， 大家可以用這樣的目標向前走，在台海局勢危機的過程當中，兩岸可以和平下來。此時，侯也對中共軍演表達嚴正態度，喊話中共稱，這些都無助於兩岸的發展，反而會阻礙兩岸關係，甚至造成區域和平的挑戰。

由於郭台銘、侯友宜今天下午都會出席「還路於民大遊行」，媒體因此問到，是否有機會「侯郭會」？侯答，最重要跟民眾站一起，知道民眾關心人本交通環境、關心行人駕駛之間共享路權，不要讓「行人地獄」變成惡名，這次希望把「行人地獄」變成「安全領域」，這才是此行最重要的目的。