柯文哲喊「郭柯合配不可能」　郭台銘：他會贏的話就選到底啊！

▲永齡基金會創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前以《三隻小豬》寓言，呼籲藍白總統參選人侯友宜跟柯文哲，大家坐下來喝咖啡談合作。豈料，柯卻直言「不可能郭柯配」，引發外界關注。郭今（20）日對此表示，柯自己要選到底會選贏的話，那就選到底啊，我們不會逼他，只是大家要識時務者為俊傑。郭也說，會在適當時機向全國老百姓報告，希望台灣何去何從。

郭台銘今於新北市板橋區慈惠宮舉辦「廟口開講」並接受媒體聯訪，針對外界質疑他改口批侯友宜、柯文哲不團結，郭答，「我沒有批耶！」並且說其意思是說主流民意聯盟要團結一致對外，就像《三隻小豬》一樣，不團結誰都不會贏。郭強調，他並沒批評任何人，他只是說大家要團結對外，不要對內製造矛盾，因為團結不一定贏，不團結則一定輸。

針對柯文哲表明「不可能郭柯配」，郭台銘表示，柯的腦筋很清楚，他自己要選到底，他會贏的話，那就選到底啊，我們不會逼他，只是說，大家要識時務者為俊傑。郭也說，2024這一局牽涉到美中、經濟等很多世界的政經情勢，台灣這次選舉是2300萬人投票，但影響這局的絕對不是只有台灣本地政治，美國、中國甚至日本、韓國都拉進來。

郭台銘強調，柯文哲能自己解決所有問題的話，他就做他自己的決定吧！郭重申，主流民意大聯盟是要政黨輪替，帶台灣走向未來，他已提出「台灣再造黃金30年」願景，除了白天廟口開講，晚上也關注美國的會議，這些都考驗2024誰能帶領台灣走出困境。郭並表示，會在適當時機給全國老百姓報告，希望台灣何去何從。