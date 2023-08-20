郭台銘批侯、柯只會鬥爭　王金平：總要保護自己！別把他當重話

▲立法院前院長王金平。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前邀國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲一起坐下來喝咖啡，在主流民意大聯盟的框架下好好談談，豈料不到二天，卻持續火力轟侯、柯無心團結，嘴上說合作，其實都在鬥爭、內耗。對此，前立法院長王金平今（20）日受訪緩頰稱，現在個人意見，總是要先保護自己，讓立場可得到伸張。

郭台銘早前才邀柯文哲、侯友宜坐下來喝咖啡談合作，昨卻在基隆舉行主流民意大聯盟造勢會時，痛批侯友宜、柯文哲只想到個人利益、只想到政黨利益，嘴巴講要團結，實際上卻是彼此內耗、鬥爭，對不起主流民意，並強調三人可公開進行辯論。

針對郭台銘說法，王金平受訪表示，這是活動中的意涵，只要侯柯兩人樂意的話，當然就可以，要尊重侯柯兩人意見。不過，王金平也幫郭緩頰，現在個人意見，總是要先保護自己，讓自己立場能夠得到伸張，所以現在講的話，不要把他當作真正未來講得那麼重的話，慢慢演變轉化，相信到了一定時候，大家會整合好。

被問到是否認為郭台銘已經沒招？王則說，一切都不必要，直接了當去談這問題，這樣對整合來講不見得是好事，因慢慢讓因緣自然來到。建議侯友宜跟柯文哲談合作？王金平直言，建議他們兩人合作，但從來沒分別跟他們兩人談過。