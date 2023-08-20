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男友想買私人自慰片！「5分鐘1千元」眾人傻了：男生錢真好賺

▲▼滑手機,追劇,看YouTube,看影片,男友,直男,薪水小偷,偷懶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲男友想花1000元買5分鐘自慰片。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

在男友手機看到分身小帳，對話內容令她好糾結。一位女網友表示，她無意間發現男友分身帳號，似乎是想買私人自慰影片，對方開價5分鐘1000元，男友則回等拍好就通知他，原PO不禁傻了，「要怎麼調適呀……感覺很像偷偷買A片被我抓到，可是這本質感覺又不一樣」，話題引發議論。

這位女網友在Dcard發文，「#求開導 男友買私人自慰影片」，說她發現男友有分身小帳，「私訊對話有點忘記，那個小帳有回應說5分鐘1000（元），男朋友回，那拍好了再跟他通知……」可她平常不會限制男友追蹤奶帳，看到男方有加LINE的A片群組也不會說什麼，「這樣還不夠自由嗎？」

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原PO忍不住求助該怎麼調適心情，「感覺很像偷偷買A片被我抓到，可是這本質感覺又不一樣……還是藍頭可以回答我，真的都會買嗎？」並提到兩人一個禮拜至少能見面3次，頻率不算少。

貼文曝光後引發討論，「不就當A片而已？花錢支持正版，有版權意識很好」、「有女友還買！不給過」、「一般是性癖，再來是新鮮感」、「只是肉慾沒有愛」、「1. 正常男生不會買。2. 以妳自己心理為主，過不去就不要過去、直接提分手，不然妳會很痛苦。」

其中，大部分網友不能接受一件事，「五分鐘1000（元）？男生錢真好賺」、「自慰有啥好看？還要錢的，你男友腦袋被驢踢了？」「1000（元）還沒露臉，好盤啊」、「我不能接受耶！主要是花1000（元）買這種」、「妳唯一該擔心的是，花1000（元）當盤子的男友。」

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