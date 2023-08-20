第一次過夜「男友震到她無法睡」　妹子喊救命！老司機呆了

▲原PO與男友過夜，劇情超展開。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

情侶第一次出遊過夜，難免會期待有激情時光！不過一名妹子眼神死直呼，同床竟是徹夜難眠，原因是男友睡覺時鼾聲如雷，聲音比手機鬧鈴還大聲，「全身會像筋膜槍一樣高頻率震動！」一整夜無法入眠的原PO則求助，有沒有改善方法？文章曝光後，苦主建議分房睡才是唯一解，不然就是分手。

一名女網友在Dcard表示，與男友都是初戀且交往半年而已，此次台北2天1夜遊，也是小倆口第一次過夜，而原PO也設想好偶像劇中的浪漫橋段，「抱著睡，隔天早上陽光透過窗戶灑進來，男友會溫柔叫醒我」，無奈根本事與願違。

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「第一次過夜整晚沒辦法睡！」原PO眼神死說道，半夜就被男友打呼聲吵醒，「不誇張，那聲音比我手機的鬧鈴還大聲，打呼的時候，全身會像筋膜槍一樣高頻率震動。」原PO也終於理解，成語「鼾聲如雷」為什麼是用打雷去形容打呼。

到了隔天，原PO委婉自曝整夜沒睡的窘境，而男友坦言，每次跟朋友出遊都會單獨睡一間，「不然我睡覺一打呼，朋友們都睡不著。」男友接著還說，下次再出遊過夜，原PO可以戴耳塞睡覺。

一番話讓原PO尷尬又傻眼，「我總不能戴耳塞戴一輩子吧...救命！」因此認真求問過來人，有沒有改善方法呢？

文章曝光後，一票老司機卻歪樓，「我還以為第一次做整晚沒辦法睡，失望」、「我也以為會是一個玩壞掉的故事」、「笑死我也誤會了」、「看標題以為是這樣，結果是因為打呼哈哈哈」。

其他網友則認真直呼，「耳塞戴一陣子其實也會不舒服，分房睡才是正解」、「除了分房就是分手，想清楚，你要忍一輩子嗎」、「身為過來人告誡你，分房睡才是正解，先生打呼很大聲，不論是用打的、揍的、踢的、看醫生都沒用，因為本身屬於淺眠的人，有點小聲響就會被吵醒，所以在孕初期還因為這樣半夜起來啜泣，現在分房睡兩個人都很快樂」。

有苦主回應，「前男友打呼也非常大聲...完全睡不著，耳塞也沒用，睡眠非常重要，所以是前男友了」、「我前任也是又高又帥也不胖，每晚打呼跟豬叫一樣，睡眠品質很差，心理會很討厭他，間接影響感情，現任我都分房睡，避免憾事發生」、「我直接分手，當妳淺眠隔天又有重要的事，連戴耳塞都能聽到電鋸的聲音，不誇張，當下真的崩潰」。

根據醫學報告統計，我國男性2人中就有1人會打鼾，近年台灣睡眠醫學會調查國人打鼾的盛行率卻已高達近7成，可見打鼾盛行率逐年攀升，而會打鼾的人約有3成會罹患了阻塞型睡眠呼吸中止症。

嘉基耳鼻喉科主任王士豪醫師表示，睡眠呼吸中止症是因為睡眠過程中，呼吸道阻塞導致間歇性的呼吸中止情況，平均1小時多於五次呼吸中止就會造成身體健康的危害，因為睡眠呼吸中止症都會合併出現打鼾的情況，不僅造成家人的困擾，社交發生困難，更影響健康如：增加罹患心肌梗塞、中風或是失智的風險。