狠男「路邊尿尿後掏刀」後座割喉殺女友　暗巷冷血犯案全都錄

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山區15日發生一起情殺命案！一對越南籍移工情侶外籍移工深夜騎乘機車在路上，後座的KIM姓男子先在路邊上廁所，上車後疑似掏出水果刀，對正在騎車的阮姓女友割喉放血，兩人倒地後，女子重傷不治，男子接著又持刀自刎，兩人雙雙倒臥血泊，監視器畫面在案發後也曝光。根據畫面行兇男子早有準備，女友摔車倒地時，男子還跳車站立，還冷靜確認女友傷勢後才拿刀自刎。

▲監視器拍下行兇的KIM姓男子摔車第一時間仍站立在地上。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲岡山發生一起車禍，最後逆轉變疑似情殺案件，造成1死1重傷 。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起案件發生在15日深夜11點多，警方獲報岡山區成功路466巷發生一起車禍，一對男女重傷倒地，現場噴了一地鮮血。消防局出動2車5人前往現場，發現傷者是2名外籍移工，20歲阮姓女子頭部有撕裂傷，當場沒有呼吸心跳，而25歲男子頸部有撕裂傷，意識清楚。

警方調閱監視器畫面發現，阮姓女子當時騎乘機車載著KIM姓男子，途中KIM姓男子下車在路邊小便，隨後上車後拿出身上預藏的刀械，就持水果刀朝阮姓女友的頸部「割喉放血」，阮姓女子的脖子瞬間噴血，失去意識倒地，結果機車失控，男子還跳車站在地上，這時男子走到車旁看了看，再拿刀自刎，然後把兇刀丟棄在一旁草叢中，兩人躺在血泊中時，還有車輛經過，都嚇得閃避騎走。

▲監視器拍下行兇的男子自刎後，與女友雙雙倒在血泊中。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

後來有民眾報警，救護人員到場之後，將2人送往醫院急救，阮姓女子重傷搶救後仍不治，KIM姓男子則重傷，目前意識不清，仍在院治療中。

警方調查，阮女和男友同為越南籍移工，兩人原本是情侶，案發當時阮女上小夜班11點下班，KIM男到工廠找阮女相約談判，兩人一起騎著電動車行經成功路偏僻巷弄時，男子竟持刀行兇，據了解，行兇的地點是成功路的一處偏僻巷弄，平常附近工廠的外籍移工都會利用這條小路通行，人車相對較少，男子可能因此選在此處行兇。

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