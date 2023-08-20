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男友推特追蹤190人　網黃150個「其他40人是茶妹」她傻眼

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO意外發現男友追蹤一堆網黃、茶妹。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

偶然看到男友推特追蹤的帳號，令原PO超傻眼！一位女網友表示，跟男友交往4年，期間有說好不能用交友軟體，可她最近卻發現，男友似乎有意和兩位正妹網友展開對話，還看到男友推特追蹤一堆網黃、茶妹。其他人見狀紛紛搖頭，「如果我是妳，我會分」、「噁男不需要留著等過年，對自己好點，果斷放下吧！」

一位女網友匿名在Dcard發文「男友抽卡+追蹤一堆茶妹」，她跟男友交往4年，平常會互看手機，最近她發現，男方開通了Dcard抽卡功能，可自我介紹的感情狀態欄沒填，聊天室則有和兩個正妹網友的對話。另外，她還在男友推特看到更傻眼一幕，「他的twitter帳號追蹤了190人，大約有150個網黃、40個茶妹。」

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原PO表示，平時兩人同居住台北，男友老家在台中，「他追蹤的茶妹也『恰巧』都是在台中提供服務的。」雖然質疑男方，可她看了推特的訊息，都沒發現有什麼對話紀錄，加上男友算是非常忙的職業，令她猶豫不決，「應該不是所有男人都這樣吧！還是誰來把我罵醒？」

貼文曝光後，眾人搖頭直嘆，「40個茶妹妳也能接受哦？還問什麼嚴重程度的分數，有夠瞎，感覺就噁男啊==」、「不要以為男人沒錢沒時間，就沒辦法偷吃」、「這妳還不醒？我連罵都不想罵，反正妳都忍四年了，看樣子還可以再忍40年」、「我前男友被我抓包交往期間抽卡，認識好幾個妹子，而且都趁我沒去他租屋處過夜時，半夜找這些女生聊天，假裝自己單身。」

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