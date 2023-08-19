他抱怨搭普悠瑪號「遭佔位」　網友建議一作法輕鬆解決

▲有網友抱怨，搭普悠瑪號買「對號座」被佔位的情況越來越常態。（圖／記者李宜秦攝）



記者林彥臣／綜合報導

有一位網友在Dcard上抱怨，搭乘台鐵買「對號座」被別人佔位的情況，越來越常態，只敢寄簡訊給列車長反映，請佔位的乘客起來。Dcard上許多人卻建議原PO，為何不直接亮票請對方起來。

原PO發文表示，終於懂大家為什麼不敢搭台鐵了，買對號座被坐走是常態，他只敢寄簡訊給列車長反應，讓列車長幫忙協調這位小姐起來！

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原PO說，普悠瑪都是對號座，當日站票也同坐票價格而且有限量，不會有先上車後補票的問題，坐著真的是慣犯賭一般民眾不會申張自己的權益，八成是刷電子票證然後趁有沒有人坐的時候賭運氣，被抓到再來鬧脾氣！

原PO強調，不要說為什麼不當面跟她說，還記得台鐵殉職的警察嗎！莫名其妙就被神經病砍了，一般人不會想為了火車坐票冒著被砍的風險吧！

網友對此回應表示，「原Po是不是社恐」、「你這麼氣，結果連亮票都不敢」、「我都直接亮票叫他起來 這有什麼好不敢的」、「不敢跟她說，上來跟大家說？」、「不是，正常人都直接亮票，他如果不讓位再叫列車長來，我是還沒遇過亮票還不讓座的人」、「我社恐，我也還是會直接亮票，通常會一句話就起來了」。