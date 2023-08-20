鳳林拚桌百鬼宴最終場！享在地美食+獨特走秀　遊客快門按不停

▲遊客們扮裝走秀，透過鬼靈精怪的裝扮，展示出獨特的風格和創意。（圖／鳳林鎮觀光發展旅遊協會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年8月19日，鬼門開的同時，「鳳林拚桌百鬼宴~徐行縱谷」最後一場也完美收官。透過相機記錄下繽紛的臉、搞怪的裝扮、歡樂的笑聲，這些都是宣傳鳳林文化之外，活動的附加收穫。





重點之一的拚桌宴將鳳林特色店家的拿手菜一次上桌，一拚高下擄獲遊客的胃，參加教育部青年發展署辦理之112年青年暑期社區職場體驗計畫的家伶和佳怡親自走訪。有芳草古樹的「來春豬腳」、閩越食堂的「鹽烤山泉鯛」、添丁野菜園的「涼拌山豬皮」、物語食堂「梅子雞」、鄉園外燴「六道傳統辦桌菜」，飲食不只在果腹，也是品味文化的一種方式。

▲拚桌宴將鳳林特色店家的拿手菜一次上桌，一拚高下擄獲遊客的胃。

群魔亂舞走秀是為了讓「扮鬼」的傳統延續，讓遊客們扮裝走秀，透過鬼靈精怪的裝扮，展示出獨特的風格和創意。再由台下的觀眾進行投票，挑選出最具魅力的鬼怪，加深遊客對活動的印象。

▲在地文化走讀，讓大家共同去「發現」鳳林，感受客家文化和日本移民村的歷史。

此外，活動還包含花草手工紙DIY和鳳林在地文化走讀，直接把遊客一天的行程安排好，深入認識鳳林。DIY將街邊的花草巧妙地運用，化為一張張可愛的紙書籤，將綠意延伸到手作的每一處角落。而文化走讀讓大家共同去「發現」鳳林，感受客家文化和日本移民村的歷史。





花蓮縣鳳林鎮觀光發展旅遊協會的理事長李美玲表示：「這種融入當地文化的旅程，主要在於推廣觀光不是一天的盛典，而是以引導的方式不斷吸引人潮。」

