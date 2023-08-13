「基隆人什麼絕對不吃」廟口小吃中鏢！外縣市見1物：會怒吼

▲基隆廟口是旅人必打卡的美食聖地。（圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣各縣市都有獨特美食，講到基隆，不少人腦中會浮出鼎邊銼、吉古拉等關鍵字。不過，粉專「基隆海嗨 Keelung HiHi」就貼出一張文字圖，「基隆人什麼絕對不吃？」圖中就有「鼎邊銼」、「紅燒鰻魚羹」、「奶油螃蟹」等知名美食。話題釣出在地人曝光口袋名單，引發熱論。

「基隆海嗨 Keelung HiHi」貼出文字圖，主題是「基隆人什麼絕對不吃？」旁邊的文字則有竹輪、淋上肉燥汁的假乾麵、「全家福」以外的所有元宵、虧、阿華炒麵、鼎邊銼、紅燒鰻魚羹、龍蝦麻糬、觀光海產餐廳、不是丸進的辣醬、天天鮮（排骨飯）、奶油螃蟹、廟口營養三明治。

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其中好幾樣小吃，基隆人只能接受本地調味或吃法，點名不吃外縣市的甜不辣、外縣市的滷肉飯、基隆以外的蛋腸、外縣市的乾麵、外縣市的麵線羹。

不過，就有人為某些美食平反，「阿華炒麵和營養三明治明明很好吃，可惜要排隊」、「天天鮮好吃沒問題，嫌油可以不吃，沒毛病！」「天天鮮跟阿華炒麵從小吃到大～」、「廟口營養三明治很讚啊！只是每次都剛好人太多不好排，吃爆」、「誰跟你說基隆人不吃天天鮮的？」

另外，比起不吃的東西，更多基隆人則是大方分享口袋名單，「第一銀行旁邊巷子裡大腸圈+黑白切，我喜歡切豬肺」、「頂呱呱旁的乾冬粉+豆干包魚丸湯」、「崁仔頂的的紅燒鰻魚羹，基隆人都會去吃啊！註明一下好不好」、「基隆的甜不辣、蛋腸、魚漿包腸的麵線羹、燒賣，外縣市都吃不到」、「吃大麵炒最實在」、「全家福（元宵）我冬天最愛吃，現在夏天太熱了不吃。」

值得注意的是，「基隆海嗨 Keelung HiHi」還附上原討論串，身為基隆人的謝忻就直呼，「外縣市火鍋店的竹輪。（我要吉古拉！！）」瞬間引發共鳴，「專業！且我還只吃基隆的蛋腸！」「什麼竹輪我不知道啦～我只知道吉古拉～」、「真的，看到竹輪心中會怒吼耶（基隆人路過）。」

●本文獲「基隆海嗨 Keelung HiHi」授權引用