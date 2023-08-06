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逛花蓮吃飽飽！暑期週休美食專車免費搭　集點再送運動休閒帽

▲▼暑假期間的週休，花蓮推出美食專車，享用美食不塞車。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲暑假期間的週休，花蓮推出美食專車，享用美食不塞車。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

好評不斷的洄瀾美食專車加碼贈送囉！暑假到來，大批遊客湧入花蓮觀光勝地，花蓮縣政府推出免費市區環狀行駛的美食專車，方便遊客及民眾遊玩花蓮市，享用美食不壅塞。花蓮縣政府於8月20前，再加碼推出搭車集點送運動休閒帽活動，民眾上車、下車皆可向駕駛索取乘車集點券，集滿10點即可持集點券到華聯客運公司兌換。

▲▼暑假期間的週休，花蓮推出美食專車，享用美食不塞車。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣政府表示，美食專車每週末六日於花蓮轉運站七號月台整點發車，沿途停靠站散步約10分鐘即可到達花蓮市區各個特色早午餐、文青咖啡廳、鐵板燒、韓式炸雞、中式火鍋、日式鍋物、美式Pizza跟中式傳統美食小吃等豐富花蓮美食餐廳，自早上11點第一班車至晚上8點最後一班車，全程花蓮市區環狀免費接駁，暑假旺季，縣府的美食專車試辦，讓旅客及民眾以便捷的方式遊遍花蓮市區吃遍花蓮美食又避免市區塞車之苦，民眾紛紛豎起大拇使喊讚！

花蓮市區路幅狹小，假日車流多易造成雍塞，縣府特試辦市區環狀接駁公車路線，檢視對交通是否具有紓解之效，也為將來新闢路線期能更精準地貼近民意。

▲▼暑假期間的週休，花蓮推出美食專車，享用美食不塞車。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲美食專車停靠站時刻表。

為讓民眾了解每個停等站牌附近有哪些美食，停靠站指示牌皆有QR code可掃入了解各站週邊住宿及美食餐廳。民眾想參加更多接駁車路線，可關注花蓮交通e點通官網、FB粉絲頁、官方LINE或直接洽詢委辦廠商華聯客運客服專線03-8461899。

運動休閒帽兌換地址：花蓮市富陽路18號
 

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