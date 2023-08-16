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府城精選美食伴手禮席捲台北　黃偉哲力推台南美食征服饕客味蕾

▲台南市政府「饗樂台南．府城精選」展售會16日在台北忠孝SOGO百貨開幕，台南市長黃偉哲特地北上出席，與義大利拉糖冠軍Johnny Yan，一同現場手做巧克力龍鬚糖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府「饗樂台南．府城精選」展售會16日在台北忠孝SOGO百貨開幕，台南市長黃偉哲特地北上出席，與義大利拉糖冠軍Johnny Yan，一同現場手做巧克力龍鬚糖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南美食伴手禮征服台北！由台南市政府規劃的「饗樂台南．府城精選」展售會16日在台北忠孝SOGO百貨舉辦開幕記者會，身為「全糖之都」首長的台南市長黃偉哲特地北上出席，與義大利拉糖冠軍Johnny Yan，一同現場手做巧克力龍鬚糖，為活動增添了不少香甜氛圍。

▲台南市政府「饗樂台南．府城精選」展售會16日在台北忠孝SOGO百貨開幕，台南市長黃偉哲特地北上出席，與義大利拉糖冠軍Johnny Yan，一同現場手做巧克力龍鬚糖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南文化悠久，有美麗的花卉、美味的食物，是個充滿文化底蘊的城市，這次市府團隊帶領台南店家，發揮豐富創意與風格，將最優質的商品呈現在北部消費者面前，希望更多人愛上台南。黃偉哲在活動現場也被問到上任後體重問題，他笑說沒有增加很多，台南也有很多低熱量的健康美食，歡迎大家來品嚐。

▲台南市政府「饗樂台南．府城精選」展售會16日在台北忠孝SOGO百貨開幕，台南市長黃偉哲特地北上出席，與義大利拉糖冠軍Johnny Yan，一同現場手做巧克力龍鬚糖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲特別提到，明年將迎接台南400，屆時將精心規劃台灣燈會、台灣國際蘭展、設計博覽會等大型活動，歡迎全國朋友呼朋引伴來台南，品味在地美食、感受台南四百的魅力。他也指出，台南市觀光旅館不分平假日的平均住宿率高達68％，在2023年第1季一般旅館和觀光旅館的總客房住用率，更是全台之首，提醒旅客假日或連假到台南旅遊一定要提早訂房。

▲台南市政府「饗樂台南．府城精選」展售會16日在台北忠孝SOGO百貨開幕，台南市長黃偉哲特地北上出席，與義大利拉糖冠軍Johnny Yan，一同現場手做巧克力龍鬚糖。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府「饗樂台南．府城精選」展售會16日在台北忠孝SOGO百貨開幕，台南市長黃偉哲特地北上出席，與義大利拉糖冠軍Johnny Yan，一同現場手做巧克力龍鬚糖。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府「饗樂台南．府城精選」展售會16日在台北忠孝SOGO百貨開幕，台南市長黃偉哲特地北上出席，與義大利拉糖冠軍Johnny Yan，一同現場手做巧克力龍鬚糖。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府「饗樂台南．府城精選」展售會16日在台北忠孝SOGO百貨開幕，台南市長黃偉哲特地北上出席，與義大利拉糖冠軍Johnny Yan，一同現場手做巧克力龍鬚糖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經濟發展局表示，這次展售會主要是行銷台南商圈及優質美食與伴手禮，期盼透過到外縣市舉辦行銷活動，吸引全國各地遊客更有興趣前來台南觀光與品味在地美食。

▲台南市政府「饗樂台南．府城精選」展售會16日在台北忠孝SOGO百貨開幕，台南市長黃偉哲特地北上出席，與義大利拉糖冠軍Johnny Yan，一同現場手做巧克力龍鬚糖。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府「饗樂台南．府城精選」展售會16日在台北忠孝SOGO百貨開幕，台南市長黃偉哲特地北上出席，與義大利拉糖冠軍Johnny Yan，一同現場手做巧克力龍鬚糖。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府「饗樂台南．府城精選」展售會16日在台北忠孝SOGO百貨開幕，台南市長黃偉哲特地北上出席，與義大利拉糖冠軍Johnny Yan，一同現場手做巧克力龍鬚糖。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府「饗樂台南．府城精選」展售會16日在台北忠孝SOGO百貨開幕，台南市長黃偉哲特地北上出席，與義大利拉糖冠軍Johnny Yan，一同現場手做巧克力龍鬚糖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

府城展售會台北忠孝SOGO場展期為8/16-8/29，內容涵蓋台南特色美食、手工甜點、文創好物及伴手禮等多種商品，現場店家推出許多限定優惠，在中秋佳節即將來臨之際，台南伴手禮可成為最佳首選；此外，展售會規劃多項行銷活動，包括「悠遊府城消費禮」，當日消費累計滿500元，可獲得特別好禮；「饗樂府城好禮滿額抽獎」，當日累計消費2000元就有機會抽中iPad和煙波大飯店聯合住宿券等多項精美禮物；還有「樂在府城文化體驗」多項DIY體驗活動，讓民眾親手製作法式巧克力龍鬚糖、古早味甜點鹽鹵豆花DIY，以及好運蓮蓮剝蓮子DIY，讓消費者感受台南的多元的魅力。

▲台南市政府「饗樂台南．府城精選」展售會16日在台北忠孝SOGO百貨開幕，台南市長黃偉哲特地北上出席，與義大利拉糖冠軍Johnny Yan，一同現場手做巧克力龍鬚糖。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府「饗樂台南．府城精選」展售會16日在台北忠孝SOGO百貨開幕，台南市長黃偉哲特地北上出席，與義大利拉糖冠軍Johnny Yan，一同現場手做巧克力龍鬚糖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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