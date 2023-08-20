軍方公布45架共機、9艘共艦擾台航跡圖　27共機逾越海峽中線

▲國防部公布共機侵擾航跡圖。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德結束出訪友邦巴拉圭，期間過境美國紐約跟舊金山行程後，如我國安單位的情資與評估，中共解放軍隨即宣布展開海空聯合軍演。對此，國防部20日公布，19日上午6時至20日6時，共偵獲45架次共機、9艘次共艦，另也揭露共軍行動航跡圖。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅19日上午表示，中國人民解放軍東部戰區19日在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。施毅強調，「這是對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正警告。」

面對共軍軍演，我國防部隨即表達強烈讉責這種不理性的挑釁行為，將依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權，強調近年來中共持續派遣機、艦襲擾，已對區域安全造成實質侵害，此次藉故發動軍事演習，不僅無助台海和平穩定，更凸顯其窮兵黷武心態，坐實軍事擴張霸道本質。

根據國防部統計，19日上午6時至20日上午6時，共偵獲45架次共機，其中逾越海峽中線共27架次，以及9艘次共艦，另也揭露共軍行動航跡圖；而我國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統掌握與應處。