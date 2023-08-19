走讀玉里3條路線　「好玩+好遊+好享受」令人驚豔

▲▼透過導覽人員進行解讀及觀賞小鎮建築、商店、住宅和道路景觀與文史事蹟。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里鎮公所19日辦理「珍憩玉里走讀小旅行」，首次開放民眾報名參加，60個名額公告不到五天即已額滿，有不少是親子同遊與情侶朋友結伴參加，活動於上午9時開始，行程約2小時，整個活動「好玩、好遊、好享受」讓遊客為之驚豔。

行程由葉柏強老師、移居青年張震宇及李文瑞等3名導覽人員提供以車站為中心的小鎮走讀小旅行，公所為了讓遊客在過程中能盡情漫步享受，特別提供玉里限定新鮮飲品（檸檬汁）給遊客們享用，遊客們透過導覽人員進行解讀及觀賞眼前的建築、商店、住宅和道路景觀與文史事蹟，不僅可以沉浸在其美感和趣味性，還能導引思考過去與現今的差異性，衍生各種生活情節與玉里鎮有趣的故事。

活動恰逢台鐵局「2023仲夏寶島號活動」蒸機女王CT273蒞臨玉里火車站，讓遊客們有機會一睹風采、共襄盛舉。



「珍憩玉里走讀小旅行」有三條路線，由導覽人員分批帶領遊客進行走讀，並因應路程酌做調整：

一、路線A：秋月商店（玉里八景）-玉里火車站（過去現在）-玉都戲院舊址（寶雅百貨）-玉里郵局（流動郵局故事）-玉里圓環-玉里製麵廠-花蓮客運站（舊站）-玉里火車站

二、路線B：玉里火車站（過去現在）-玉都戲院舊址-洗衣亭-玉里圓環-協天宮（建於1875年）-玉里天主堂-菜市場-玉里火車站

三、路線C：玉里火車站（過去現在）-花蓮客運舊站-玉里製麵廠-玉里菜市場-八通關越嶺道路起點標遺址-玉里分局（樟樹王）-玉里火車站

▲仲夏寶島號蒸機女王CT273蒞臨玉里火車站，大家有機會一睹風采、共襄盛舉。



玉里鎮公所也特別邀請原住民舞蹈團在玉里車站大廳熱情迎賓，迎接來自全台參加「2023仲夏寶島號活動」搭乘蒸機女王CT273的遊客，介紹玉里慢城小鎮風情及美食佳餚，歡迎全國的遊客前來體驗，不僅要品嘗全國知名的玉里麵、玉里臭豆腐、玉里羊羹及橋頭冰，飽覽赤柯山美景、稻鎮景觀、享受安通溫泉美人湯外，更要深度體驗玉里鎮獨一無二的限量版珍藏秘境。

▲原住民舞蹈團在玉里車站大廳熱情迎賓。

玉里鎮公所也正著手規劃玉里鎮有關「食宿遊購行」的各面向元素進行點線面的規劃與串連，期盼未來遊客們能體驗到屬於玉里鎮的獨特性及風土魅力，更希望能對全國的遊客圈粉，塑造屬於玉里鎮獨一無二的限量版，讓全國的遊客留下深刻印象甚至感動，成為大家嚮往並期待的地方。