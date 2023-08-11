超大豪雨沖走路基40公尺！3萬旅客遭誤　台鐵研擬3措施強化排水

▲台鐵徹夜搶修遭豪雨重創路線，今恢復行車。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

昨(10日)一場瞬間超大豪雨，導致台鐵鶯歌=桃園間東正線路基流失40公尺，導致單線行車影響114列車大誤點，3萬多人遭延誤，台鐵徹夜搶修，今上午5時16分完成恢復雙線行車。由於未來仍有豪雨，台鐵也研擬3因應措施，包括一周內完成簡易擋碴牆，並設置抽水機，以及檢討整體排水需求與容量。

昨下午劇烈豪雨狂灌北台灣，造成台鐵鶯歌=桃園間淹水，東正線路基更流失40公尺，基於行車安全，台鐵昨封鎖東正線，以西正線單線雙向運轉，不過也造成列車大誤點，部分列車延誤超過1到2小時以上，通勤旅客擠滿車站。

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台鐵今凌晨封鎖路線進行搶修，台鐵局表示，經工程單位出動人員、機具，漏夜進行搶修，共動員重機械6輛次、人員50人次，將流失路基回填並穩定路線，並試車運轉，確保路線安全無虞，整個復原工作於8月11日上午5時16分完成，恢復雙線正常營運。該件天災事件共計影響114列次，旅客3萬0,055人。

▲▼豪雨狂灌導致台鐵路線淹水、路基流失。（圖／台鐵提供）

▲▼豪雨狂灌導致台鐵路線淹水、路基流失，台鐵徹夜搶修。（圖／台鐵提供）

交通部鐵道局會同台鐵局也研擬三大因應措施，包括第一現場已完成排水系統清理，將於一周內完成流失路段之簡易擋碴牆，避免石碴沖刷至排水溝，造成路基流失；第二，於鳳鳴臨時站工地排水側溝、及北端臨時軌擋土牆內方設置抽水機，增加排水能量，並將雨水疏導至區域排水系統。

第三，針對鳳鳴站永久站設計，未來將檢討整體排水需求與容量，避免將來地下化路段發生雨水宣洩不及情形。工程進行期間應妥為設計階段性排水方案，確保不再淹水。

交通部政務次長胡湘麟今(11日)清晨6時許與台鐵局局長杜微等人至現場勘查復原情形。胡湘麟指示，修復路段在確認路線穩定前，應維持車輛慢行通過並派專人監視確保安全，短期及中長期各項因應措施請積極落實執行。

▼交通部政務次長胡湘麟今與台鐵局長杜微等人至現場勘查復原情形。（圖／台鐵提供）