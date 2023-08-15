遇臨檢繞路落跑！警員預判路線「堵到人」　通緝犯急找媽媽

記者邱中岳／台北報導

北市中正第二分局南昌路派出所警員，在日前執行路檢時，發現1名女騎士見到臨檢站就掉頭離去，警方立刻驅車上前，預判女騎士可能出現路口攔查，順利攔下後發現女子是通緝犯，立刻將女子帶回派出所，女子還不斷喊「我要找媽媽」，事後女子打給母親表示「我被抓了，沒辦法回家」。

警方調查，45歲的蔡姓女子，在7月初某日凌晨時分，騎車行經北市中正區羅斯福路上，遇到前方中正第二分局南昌路派出所員警吳鈞凱、楊承翰正在實施臨檢勤務，立刻調轉車頭鑽小巷子離開，警員大老遠看見女騎士行跡鬼祟，立刻驅車上前攔阻。

▲女騎士遇臨檢站掉頭，警員預判行徑路線埋伏，發現女騎士因通緝所以才會繞路想逃跑。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方預判了蔡姓女騎士的預判，在女騎士可能出沒的巷口埋伏，果真遇到蔡姓女騎士，女騎士配合受檢，直接坦承因詐欺案遭到通緝，警方也依規定將蔡女帶回派出所偵訊，訊後依照詐欺通緝罪嫌，解送發布通緝的高雄橋頭地方法院歸案。

蔡姓女子坦承，自知被地方法院發布通緝，平時沒有工作都靠丈夫賺錢養家，從5月發布通緝至今已經逃亡2個月；蔡女被警方帶回派出所，第一句話就是表示要找媽媽，最後警方讓蔡女打給母親報平安，蔡女向母親解釋，「我被抓了，沒有辦法回家」。

▲女騎士因遭通緝被警方查獲，第一時間表示想找媽媽，警員才讓女子打電話報平安。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警局中正第二分局呼籲，民眾如因案被通知到庭或被判刑，應依限到案或執行，以免落得通緝身分，警方會持續加強查緝逃犯，捍衛司法追訴與審判效力威信，以維護社會安定。