不能再坐公車找她了…失戀男「走307路線」回憶　鞋掉了都沒發現

記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市板橋區一名李姓男子因感情失利，心情低落，李男母親遲遲連繫不上兒子遂至派出所報案，所幸轄區警方獲報後即時尋獲該名男子，阻止一場可能發生的意外。

▲李男失戀後獨自離家，李母因擔心兒子而報警求助。（圖／記者陳以昇翻攝）



經了解，李姓男子因日前苦追一名女子未果，心情十分沮喪，於8日晚間離家後至深夜仍未返家，母親十分擔憂，卻遲遲聯繫不上兒子，於是到新海派出所尋求警方協助。

員警考量李男因情緒憂鬱，且當時已近深夜卻杳無音信，立即受理報案後，並協助辦理緊急協尋。

▲▼員警追查307號公車路線，即時找到李男。（圖／記者陳以昇翻攝）



受理過程中家屬透漏，李男時常搭乘307號公車往返，員警遂立即查詢男子住家附近該班公車行經站點，除調閱沿途監視器影像，更派遣巡邏網沿線尋找。

所幸，警員許宇量、戴仁謙在接獲報案3個小時後，於台北市中華路一帶處尋獲李男，除極力安撫他的情緒，也柔聲開導，待李男心情稍微平緩下來，遂駕駛巡邏車載李男返回派出所，並通知家屬，順利讓一場驚魂平安落幕。

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