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大陸 大陸焦點 特派現場

「磁懸浮」高鐵競賽大灣區領表　設計時速650公里...4路線方案曝

▲高速飛車採用磁懸浮和低真空技術運行。（圖／CFP）

▲高速飛車採用磁懸浮和低真空技術運行。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸主要城市正進行一場「磁懸浮」超級高鐵競賽，此前在《鐵道標準設計》期刊上曾分析，最具優勢的路線為「上海－杭州」段，不過，廣深港大灣區也正在謀劃設計時速650公里的磁懸浮線路，還提出四個路線方案，在廣州的候選起點包括廣州東站、珠江新城、廣州站，中途候選路線包括莞城、虎門、南沙等。

▲粵港澳大灣區加入「磁懸浮」超級高鐵競賽。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲粵港澳大灣區加入「磁懸浮」超級高鐵競賽。（圖／翻攝澎湃新聞）

《廣州日報》報導，第三十六期「花城院士講壇」在廣州舉行，本期講壇由中共廣州市委組織部、廣州市科學技術協會作為指導單位，廣州地鐵設計研究院股份有限公司主辦。講壇以「增強城市基礎設施韌性 助力城市高質量發展」為主題，邀請數十位城市交通基礎設施相關領域院士、大師、學者聚首。在現場，院士分享了廣深港磁懸浮線路的設計方案。

大陸中國工程院院士、深圳大學土木與交通工程學院院長陳湘生在論壇上分享關於粵港澳大灣區磁懸浮交通的想法，他表示，廣深港主軸位於大灣區經濟最發達、單位人口聚集度最高的知識密集型產業走廊內，2017年客流密度為10963萬人，已趨於飽和，「2035年廣深港主軸客流密度將達到2.6億人，能力缺口約4000萬人，需新增1條高速項目來實現滿足廣深港交通需求，此外的8個城市主城區中心間客流聯繫也需要高速通道來解決發展不平衡不充分問題。」

陳湘生提到，對照經濟高質量發展、建設世界一流灣區要求，大力推進智慧交通發展，實現便捷、高效、安全、經濟的交通出行支撐廣東（灣區）建設成為必然，「然而，廣東交通發展還存在一些問題和挑戰，包括，一體化的戰略不清晰；交通出行需求旺盛，城市擁堵情況嚴重；新技術（智能、共享）等發展迅速，無序重復情況凸顯；交通與服務的融合度便捷度有待顯著提升。」

▲磁懸浮列車環形實驗平台利用真空管道可將列車提速至1000公里/時 。（圖／記者魏有德攝）

▲磁懸浮列車環形實驗平台利用真空管道可將列車提速至1000公里/時。（圖／記者魏有德攝）

陳湘生還介紹相關方面研究的4條大灣區磁懸浮線路方案，方案一為「廣州東站—東莞莞城—深圳香蜜湖」；方案二為「廣州東站—東莞虎門—深圳前海」；方案三為「珠江新城—廣州南沙—深圳前海」；方案四為「廣州站—廣州南沙—深圳前海」，四個方案都預留往北延伸至白雲機場，往南延伸至香港九龍。

陳湘生強調，方案一為優選方案，但是否實施還未可知，「除了廣深，滬杭、成渝等地都在謀劃興建磁懸浮線路，看誰能率先上馬。」
 

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