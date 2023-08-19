「臺灣工藝聯盟總會」會員大會　人間國寶陳啟村主持

▲「臺灣工藝聯盟總會」於17日召開第一屆第二次會員大會 。（圖／臺灣工藝聯盟總會提供）

記者陳崑福／南投報導

「臺灣工藝聯盟總會」於8月17日召開第一屆第二次會員大會，來自全國逾30個社團負責人及聯盟總會顧問翁金珠，及會員等百餘人參加，由總會長、也是人間國寶陳啟村主持，場面相熱絡。

「臺灣工藝聯盟總會」於2022年由國立台灣工藝研究發展中心長輔導成立，由國內有多元領域的工藝美術協會團體、國家工藝成就獎得主及文化部登錄人間國寶等頂尖工藝大師共同發起，並邀集全國工藝美術界的佼佼者，共同努力促進臺灣工藝的繁榮和發展，總會更禮聘了產官學界多位重量級顧問，得以從各層級多元面向提供協助與諮詢。

▲總會長陳啟村。

總會長陳啟村致詞感謝國立臺灣工藝研究發展中心及相關單位的支持與勉勵，其對工藝的付出及努力，是推動工藝發展不可或缺的力量，讓會員及理監事們可以無後顧之憂地創造更完善的工藝環境，發揮堅韌的匠人精神，也期許總會將更加成長茁壯，未來將發揮總會的影響力，並結合更多領域的資源，在基礎上創新發展，再由創新發展中得以延續，讓工藝產業經營傳承、發光發熱。

國立台灣工藝研究發展中心代理主任陳登欽表示，工藝總會的成立串連起內、外生態，跨域協力而共創新時代的臺灣工藝發展。例如，工藝產業與觀光休閒旅遊業結合發展工藝文化旅行或深度體驗，與教育學術領域結合發展工藝文化研究，與社福產業結合發揮工藝療癒效用並落實社會關懷，及其他生活產業進行異業結合開創新機，創造出更具當代風格和市場競爭力的作品。