人間國寶陳啟村教師節臉書PO文　感念當年潘元石老師指導及鼓勵

▲陳啟村臉書po文感念潘元石當年鼓勵投入版畫 。（圖／取自陳啟村臉書，下同）

記者陳崑福／台南報導

今(28)是教師節，文化部頒發傳統木雕最年輕「人間國寶」的陳啟村今天在臉書po文，感念當年潘老師相識、鼓勵並教導他投入版畫，讓他在版畫界佔有一席之地的過程，讓人動容。

陳啟村老師po文全文如下：

我的木版畫恩師潘元石

從事雕塑藝術近48年，因1989年榮獲第一屆「奇美藝術獎」，便與時任奇美博物館館長的潘元石老師相識。

在1998年因緣際會之下，潘老師跟我說，木版畫越來越少人製作及傳承；而我本身從事木雕，對雕刻技巧已有基礎，所以希望我能傳承木版畫的技藝，老師鼓勵並教導我版畫印製的技法。除了對木版畫的熱愛，老師也積極推廣藏書票文化，而後老師相繼也引薦我與日本幾位版畫大師：宮下登喜雄、山高登、宮山加代子、栗田政裕、平塚昭夫、伊藤卓美……等老師研習版畫。

老師在教育界的投入更是不遺餘力，25年的教學生涯，不僅是記憶的傳授與教學，更蘊含了對孩童的用心、對社會的關懷，也將木版畫帶入特殊教育之中，後來陸續將這些經驗編寫成書，讓更多人能接觸到這方面的知識。

老師在藝術的推廣上總是不辭辛勞，成立「台灣藏書票協會」並提攜後輩，帶領許多藝術家舉辦眾多藝文活動，並促進台灣藝術進入國際舞台，這樣持續的社會貢獻良多，是大家有目共睹，也相當欽佩的。

回歸到最根本的藝術，從老師作品中看見最純粹的真與善，為台南記錄下許多美好的畫面，老師為社會付出如此多年，仍保有自我，這是我向老師學習到更珍貴的部份，並一直期許自己的，老師謝謝您!!」。