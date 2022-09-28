　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

人間國寶陳啟村教師節臉書PO文　感念當年潘元石老師指導及鼓勵

▲陳啟村臉書po文感念潘元石當年鼓勵投入版畫 。（圖／取自陳啟村臉書，下同）

▲陳啟村臉書po文感念潘元石當年鼓勵投入版畫 。（圖／取自陳啟村臉書，下同）

記者陳崑福／台南報導

今(28)是教師節，文化部頒發傳統木雕最年輕「人間國寶」的陳啟村今天在臉書po文，感念當年潘老師相識、鼓勵並教導他投入版畫，讓他在版畫界佔有一席之地的過程，讓人動容。

▲陳啟村臉書po文感念潘元石當年鼓勵投入版畫 。（圖／取自陳啟村臉書，下同）

陳啟村老師po文全文如下：

我的木版畫恩師潘元石

從事雕塑藝術近48年，因1989年榮獲第一屆「奇美藝術獎」，便與時任奇美博物館館長的潘元石老師相識。

在1998年因緣際會之下，潘老師跟我說，木版畫越來越少人製作及傳承；而我本身從事木雕，對雕刻技巧已有基礎，所以希望我能傳承木版畫的技藝，老師鼓勵並教導我版畫印製的技法。除了對木版畫的熱愛，老師也積極推廣藏書票文化，而後老師相繼也引薦我與日本幾位版畫大師：宮下登喜雄、山高登、宮山加代子、栗田政裕、平塚昭夫、伊藤卓美……等老師研習版畫。

老師在教育界的投入更是不遺餘力，25年的教學生涯，不僅是記憶的傳授與教學，更蘊含了對孩童的用心、對社會的關懷，也將木版畫帶入特殊教育之中，後來陸續將這些經驗編寫成書，讓更多人能接觸到這方面的知識。

老師在藝術的推廣上總是不辭辛勞，成立「台灣藏書票協會」並提攜後輩，帶領許多藝術家舉辦眾多藝文活動，並促進台灣藝術進入國際舞台，這樣持續的社會貢獻良多，是大家有目共睹，也相當欽佩的。

回歸到最根本的藝術，從老師作品中看見最純粹的真與善，為台南記錄下許多美好的畫面，老師為社會付出如此多年，仍保有自我，這是我向老師學習到更珍貴的部份，並一直期許自己的，老師謝謝您!!」。

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
長春市餐廳恐怖大火！　17人死亡
重機妹股票慘賠！　「比基尼衝北宜」ω曲線狂震
超囂張！法院外15名黑衣人鬧事　警制止被噴辣椒水
三媽臭臭鍋大漲20元！店長斷言「生意少2成」　妹子怒：不吃了
頭暈掛急診　一驗是癌症！不到半年身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

地震造成土石滑落「離民宅僅1公尺」　立委勘災鹿野瑞豐村

「葡實梅好我的熊麻吉」　雲林鎮南國小暖慶教師節

北港鎮民洪省女士造福鄉親　捐贈消防局自動心肺復甦機

暖企業展愛心　17LIVE捐贈雲林縣再生辦公及資訊設備

2022宜蘭嚴選優質米競賽揭曉　冬山馬啟亮奪冠軍米王寶座獎金30萬

雲林縣肉品市場歷40餘年發展　廠區重建邁向國際標準市場

大震後橋路都斷！花慈醫交通接駁支援看診…只因不捨老病患

黃偉哲與蓬佩奧相談極歡　感謝美國捐贈疫苗善舉

孔子誕辰2572週年　竹市釋奠典禮孔廟舉行　

全民相挺反賄選　雲林地檢署力推LINE檢舉！保密不曝光

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

地震造成土石滑落「離民宅僅1公尺」　立委勘災鹿野瑞豐村

「葡實梅好我的熊麻吉」　雲林鎮南國小暖慶教師節

北港鎮民洪省女士造福鄉親　捐贈消防局自動心肺復甦機

暖企業展愛心　17LIVE捐贈雲林縣再生辦公及資訊設備

2022宜蘭嚴選優質米競賽揭曉　冬山馬啟亮奪冠軍米王寶座獎金30萬

雲林縣肉品市場歷40餘年發展　廠區重建邁向國際標準市場

大震後橋路都斷！花慈醫交通接駁支援看診…只因不捨老病患

黃偉哲與蓬佩奧相談極歡　感謝美國捐贈疫苗善舉

孔子誕辰2572週年　竹市釋奠典禮孔廟舉行　

全民相挺反賄選　雲林地檢署力推LINE檢舉！保密不曝光

《她們的名字》10金句：不能賺錢養活自己，是我做過最大的惡夢

【廣編】「名軒海樂地」打造淡海幸福建築　第二季38萬購屋金得主揭曉

NCC重罰周玉蔻《辣新聞》40萬！　全因「這段話」惹禍

陳彥婷照顧兒子反被傳染！　醫生一聽「1狀況提醒」：爸媽多注意

獨／攀雪東線疑高山症病發　搜救人員連夜搜救...揹負下山送醫

北韓第7次核試時間點曝！傳金正恩「復胖」140kg　揭女秘書真實身分

朱立倫批NCC淪綠打手　要國民黨團結合其他在野黨查真相

NCC開鍘周玉蔻亂報台中立委補選　顏寬恒諷：配合演出罷了

限量50名！納智捷送「n⁷電動車主」參加鴻海科技日、搶先看實車

一秒穿越皇宮吃鍋！打卡雲林特色鍋物　水池旁享用霜淇淋＋A5和牛

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

超越藍綠！　台中林文仲、林詠興父子拚里長、議員都上榜

顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

監警環遏阻囂張改裝車罰49件

議員質詢代理教師聘期跳票　王惠美回酸：適合當立委

黃偉哲熱情迎接美國前國務卿蓬佩奧

台南就業中心首場徵才近千在地工作機會

雲林副縣長謝淑亞住家後方驚見虎頭蜂窩　民俗專家：選情好兆頭！

台南力推科技執法再增18處路口

企業捐贈救護車黃偉哲受贈感謝

自備環保杯省5元　台東逐店訪查宣導減塑

落實繩索救援技能及火災搶救觀念

蛋餃還布丁　彰化志工吉祥物爆紅

黃偉哲與蓬佩奧相談極歡

民眾黨參選人曾妍潔　「擺拍」教學吸睛

更多熱門

相關新聞

當溺生的浮木　善意在校園中循環

當溺生的浮木　善意在校園中循環

我一直覺得把老師當志業的，能夠給愛的人，都是曾經得到很多愛的人。在我們成長的過程中，不論順利或受傷，一定都有一雙手曾經好好牽著我們，讓我們感受那股力量，最終也想成為那樣的人。

師生教學相長　三人行必有我師

師生教學相長　三人行必有我師

國小女師體罰過動兒　學校被判國賠

國小女師體罰過動兒　學校被判國賠

恐怖女師教室大暴走　無辜生手腕挫傷

恐怖女師教室大暴走　無辜生手腕挫傷

汪亂入教室被抱緊處理　乖躺美女師懷中聽完整堂課

汪亂入教室被抱緊處理　乖躺美女師懷中聽完整堂課

關鍵字：

陳啟村人間國寶潘元石版畫奇美博物館老師

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面